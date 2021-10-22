Gaziantep'te hayırsever ailenin yaptırdığı ortaokulun açılışı törenle yapıldı - Son Dakika

Gaziantep Valiliğince başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever Projesi" kapsamında, Şehitkamil İlçesi Güvenevler Mahallesi'ne hayırsever Kara Ailesi'nin yaptırdığı Kara Holding Ortaokulu'nun açılış töreni yapıldı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep'in her zaman elini taşın altına koyan bir şehir olduğunu belirtti.

Gaziantep'in sanayi, eğitim ve kültürde her zaman ön sıralarda yer aldığını ifade eden Atay, "Her şeyin başı eğitimdir. Bu anlamda bu güzel eseri bizlere kazandıran Kara ailesine şehrimiz adına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Davut Gül ise Gaziantep'te son dönemde yapılan derslik sayısının yaklaşık olarak 4 bin 500 olduğunu ifade etti.

2021 yılı yatırım programında 2 milyar 135 milyon lira ödeneğin olduğunu ve bu ödenek ile yaklaşık 3 bin 350 derslik ayrıca ilave katkı ile 1000 derslikli okul öncesi eğitim kurumu yapılarak toplamda 4 bin 350 adet derslik yapılacağını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"80 yılda yapılan derslik sayısını hayırseverler ve kamunun imkanlarıyla 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Derslik başına düşen öğrenci sayılarımız bununla birlikte 25'lere düşecek. Dezavantajlı mahallelerde 40'lı 50'li sınıflarımız var. Yapılanlara baktığımızda sorunların çözüleceğini görüyoruz. Derslik yapmak tek başına meseleyi çözmüyor, öğrencilerin daha iyi yetişmesi için çeşitli aktiviteler yapmak gerekiyor. İşte bunun için 'Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor' dedik. İsteğimiz şu öğrencilerimiz, velilerimiz kitap okusun, kitaba erişim çok önemli, belediyelerimizin de katkılarıyla 2 milyon 500 bin kitap okullarımıza ulaştırıldı. Daha fazlası inşallah bu yıl içerisinde yapılacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Şehrimiz sanayi, kültür ve gastronomi şehridir. Bu şehri eğitim ile bilim şehri yapmazsak sürdürülebilirliği sağlayamayız. Bu yüzden en büyük gücümüz beşeri sermayemiz. İnşallah bu yapılan yatırımlarla, hayırseverlerin katkılarıyla eğitim ile ilgili özel okullardaki normları tutturuyoruz. Rabbim bu güzellikleri daim etsin diyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hayırsever Kara ailesi adına kürsüye çıkan Bilal Kara ise holding olarak okul yapımına devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak sınıflar gezildi. Okul bahçesinde öğrenciler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Törene, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, hayırsever Kara Ailesi ve protokol üyeleri katıldı.