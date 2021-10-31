Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Dumlupınar Mahallesi'nde komşu iki aile arasında bilinmeyen nedenden çıkan sözlü tartışma silahla kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirine tabanca ve tüfekle ateş ettiği olayda 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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