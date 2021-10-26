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Gaziantep'te LGS'de ilk 50'ye giren öğrencilere dizüstü bilgisayar hediyesi - Son Dakika

Gaziantep'te LGS'de ilk 50'ye giren öğrencilere dizüstü bilgisayar hediyesi

26.10.2021 20:29

Gaziantep'te LGS'de ilk 50'ye giren öğrencilere dizüstü bilgisayar hediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Liselere Geçiş Sınavı'nda Gaziantep'te ilk 50'ye giren öğrencilere diz üstü bilgisayar hediye etti.

Gaziantep'te LGS'de ilk 50'ye giren öğrencilere dizüstü bilgisayar hediyesi

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Liselere Geçiş Sınavı'nda Gaziantep'te ilk 50'ye giren öğrencilere diz üstü bilgisayar hediye etti.

Eğitim Şehri Gaziantep için verdiği destekleri sürdüren Büyükşehir Belediyesi, başarılı öğrencileri ödüllendirmeye devam ediyor. Daha öncesinde LGS'de ilk 50'ye giren öğrenciler için verilen bisiklet ödülüne ek olarak büyükşehir, dizüstü bilgisayar verdi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen dağıtım törenin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi. Ödül törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, öğrenci velileri ve başarı yakalayan öğrenciler katıldı.

"Biz küçük destekler veriyoruz esas başarı siz öğrencilerin"

Programda konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, öğrencilerin ağırladığı en önemli misafirler olduğunu söyleyerek, "Sizlere baktığımda geleceğin Aziz Hocalarını, geleceğin İbn-i Haldunlarını görüyorum. Biz küçük destekler veriyoruz esas başarı siz öğrencilerin. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılında insanı merkeze alan "Sosyal Belediyeciliği" başlattık. Zamanın ruhu bilgi ekonomisi diyor. Zamanın ruhuna baktığımızda sanayi devriminin sonunda yakaladık ama bilgi ve teknoloji çağındayız. Pandemi ile birlikte yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyada ne kadar yetişmiş insan gücün var buna bakılıyor. Elimizde büyük bir hazine var. Tarihe baktığımızda dünyanın sözünü bugün silikon vadilerini kuranlar söylemiş. Bilgiyi kim elinde tutuyorsa o güçlü oluyor. Eğitimde en büyük bütçe Türkiye'de Gaziantep'e ayrıldı. Bize düşen bir görev var. Şehir ekonomisini sanayi şehri olarak devam ettirmemiz için önce bilim, eğitim şehri olmamız gerekiyor. Biz eğitimimizi güçlendirmezsek sanayi, kültür şehri olamayız. Sanayiye iyi mühendis, hastaneye iyi doktor, hemşire yetiştiremezsek hedeflerimize varamayız. İnsan yetiştirme uzun ince bir yol. Başarı denilen şey bir tesadüf değil. İyi okul yoktur, bilinçli anne baba, iyi öğretmen disiplinli öğrenci vardır. Başarı, bu üçgeni bir araya getirmek ile olur" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu ise sınava Gaziantep'te giren 35 bin 209 öğrenci içerisinde ilk 50'ye giren öğrencileri tebrik etti, bir gün sonrası için daha hızlı ve çalışkan olması gerektiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, konuşmasında başarının en çok alkışlanması gereken kavram ve duygu olduğunun altını çizerek, Başkan Şahin'e kentte gençlere yönelik yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.

Gaziantep'te LGS'de ilk 50'ye giren öğrencilere dizüstü bilgisayar hediyesi
Gaziantep'te LGS'de ilk 50'ye giren öğrencilere dizüstü bilgisayar hediyesi
Gaziantep'te LGS'de ilk 50'ye giren öğrencilere dizüstü bilgisayar hediyesi
Gaziantep'te LGS'de ilk 50'ye giren öğrencilere dizüstü bilgisayar hediyesi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te LGS'de ilk 50'ye giren öğrencilere dizüstü bilgisayar hediyesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te LGS'de ilk 50'ye giren öğrencilere dizüstü bilgisayar hediyesi - Son Dakika
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