Gaziantep'te 'Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi' törenle açıldı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından inşa edilen ve yıllık 100 bin ton katı atık işleme kapasitesiyle kendi sınıfında Avrupa'nın en büyükleri arasında yer alan 'Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi'nin açılışı yapıldı.

İleri teknolojisi ve çevreye duyarlı yapısı sayesinde geri dönüştürülebilir ve biyobozunur atığın çevreye en faydalı şekilde geri dönüşümü ve bertarafını sağlamak amacıyla, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içinde Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi yapımı tamamlandı. İleri teknolojisi sayesinde yılda 100 bin ton atık işleyip, 9 bin 300 ton sera gazı salınımının engellenmesi hedeflenen tesisin açılışı yapıldı. Tesisin bahçesinde düzenlenen açılış programına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut, UNDP Mukim Temsilci Louisa Vinton, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'DİKKAT ETMEZSEK, TORUNLARIMIZA BIRAKACAK BİR DÜNYA KALMAYACAK'Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayata geçirilen tesisin çevreye duyarlı kalkınma modeli açısından örnek teşkil ettiğini ifade etti. Dünyanın 1,5 derece daha ısınmasıyla felaket olacağını belirten Fatma Şahin, "Gelişmiş, sanayileşen ülkeler, karbondioksit salınımını azaltacak eylemler gerçekleştiremedi. Pandemi de bunun sonucu olarak geldi. Koruyarak kullanamadığımız, ilerleyemediğimiz, küresel ısınmayı engelleyemediğimiz için bugün dünyada doğal afetler 50 yıl içerisinde 7 kat arttı. Eğer çevre ve insani kalkınmaya dikkat edemezsek, torunlarımıza bırakacak bir dünya kalmayacak. Dünya 1,5 derece daha ısınsa, bu bizim için bir felaket olacak. Burada atılan bir çöpün Antarktika'da buzulları nasıl erittiğini gördüm. Bunun için şehri ve çevreyi yeşillendirmek zorundayız. 2014 yılında bunu görerek İmar ve Ulaşım Master Planları'nın yanında İklim Master Planı yaptık. Bu şehri kirleten unsurları çıkarmamız gerekiyordu. Sanayi başta geliyordu ve onlar atıklarla ilgili ileri teknoloji arıtma sistemlerine geçtiler. Diğer bir kirletici unsur ulaşımdı" diye konuştu.'SORUN ÇÖZME KAPASİTESİNİ YÜKSEK TUTAN BİR ŞEHİRİZ'Sorun çözme kapasitesini yüksek tuttuklarını ve belediyenin bütün hizmetlerine göçmenleri de entegre ettiklerini belirten Fatma Şahin, " Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu küresel sorunun altından tek başımıza nasıl kalkabiliriz diye çalıştık. Valiliğimizin koordinasyonunda, belediye başkanlarımız ve bütün sivil toplum kuruluşları ile ensar ruhunu 10 yıldır yaşatıyoruz. Büyük bir koordinasyon, birlikte iş yapma modeli var. Sağlık ve istihdamla ilgili devletimizle beraber çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Yerel yönetim olarak su sorununu çözdük, konut ihtiyacını gidermek için belediyelerimizle çalışmalarımız devam ediyor. Sorun var ama sorun çözme kapasitesini yüksek tutan bir şehiriz. 'Gaziantep Modeli' dünyaya örnek olmuştur. Göç konusundaki Cumhurbaşkanımız önderliğindeki duruşumuz Nobel ödüllük bir duruştur. Belediyemizin bütün hizmetlerinde göçmenleri de entegre ettik. Toplum bu gayreti, çabayı, samimiyeti, tevazuyu gördü. Kardeşlik ruhunu güçlendirmek için çok büyük gayret gösterdik" ifadelerini kullandı.'ZAMAN KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'Gaziantep Valisi Davut Gül ise kamu hizmetleri, alt yapı, çevreyle ilgili birçok yeni çalışma ve destekler olduğunu ifade etti. Mesleki eğitimi, çevre projelerini zamanında tamamlamalarının gerektiğini vurgulayan Vali Gül, şunları söyledi: "Kendi imkanlarımızın bir sınırı var ve o sınır aşınca yetmez oldu. Kamu hizmetleri, alt yapı, çevre ile ilgili birçok yeni çalışma ve destekler gördük. Bununla birlikte hizmetlere erişim kolaylaşınca, uyum süreçlerini arttırdı. Sorunlarımız devam ediyor. Eğitim başta olmak üzere zaman kaybına tahammülümüz yok. Mesleki eğitimi, çevre projelerini zamanında tamamlamamız gerekiyor. Güvenlik konusunda büyük bir çalışma, terörle mücadelemiz dünyanın daha da yaşanır bir hal almasına büyük katkı sağlıyor. Bu sorunları kendi sorunumuz gibi yapmak gereken ne varsa hep beraber katkı sunulmasını bekliyoruz. Bu geçici dönemde güvenli bölge ve Gaziantep'te yatırımın sürmesi, yerel halkı en az şekilde etkileyecek şekilde çalışılmasını arzuluyorum."

Tören, konuşmalardan sonra açılışı yapılan 'Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi'nin gezilmesiyle sona erdi.