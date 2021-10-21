Gaziantep'te Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı etkinlikleri - Son Dakika

"Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında, SANKO Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Kliniğince etkinlik düzenledi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Nuray Sever, klinikteki yatan ve kemoterapi ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, karanfil sundu.

Hastanede kurulan stantta ise uzmanlarca hasta, hasta yakınları ve personele meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Stantta ayın anlam ve önemine ilişkin sembolize eden pembe kurdele ve pembe maskeler dağıtıldı, kemoterapi ünitesi pembe balonlarla süslendi.