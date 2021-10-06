Gaziantep'te meydana gelen kazalar kameralara yansıdı - Son Dakika

3. doz korona aşısına ihtiyaç var mı? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası merakları giderdi

Gaziantep'te meydana gelen kazalar kameralara yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te son bir hafta meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına anbean yansıdı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden kentte meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri yayımladı. Kentin değişik bölgelerinde, meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana geldiği görüldü.

Anbean kameralarla kaydedilen kazaların bir kısmında sürücülerin kontrol yapmadan hızla karşı şeride geçmeye çalışması sonucu meydana geldiği görülürken, bazı sürücülerin ise sola dönüşün yasak olduğu kavşaklarda dönmeye çalışması sonucu kazaya sebebiyet verdiği kameralarca kaydedildi.

Kazaların görümlerini "Trafik kuralları hayati önem taşıyor, Trafikte her zaman güvende hissetmek için kurallara uyalım" notuyla paylaşan Gaziantep Emniyeti, sürücüleri daha dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.