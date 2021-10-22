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Gaziantep'te "Milli Mücadele'ye Yerel Bakışlar Sempozyumu" başladı - Son Dakika

Gaziantep'te "Milli Mücadele'ye Yerel Bakışlar Sempozyumu" başladı

22.10.2021 15:47
Gaziantep'te

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde 2 gün sürecek olan "Milli Mücadele'ye Yerel Bakışlar Sempozyumu" başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde 2 gün sürecek olan "Milli Mücadele'ye Yerel Bakışlar Sempozyumu" başladı.

Büyükşehir Belediyesi, GAÜN, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMWÜ) iş birliğinde, 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, kurtuluş mücadelesinde Gaziantep'in 6 bin 317 şehit verdiğini hatırlattı.

Gül, nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin şehit olduğu bir şehirde yaşadıklarını ve bunun anlatılmasının ve yaşatılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

TÜBA Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Milli Mücadele'nin 100. yılının idrak edildiğini hatırlatarak, "1 yıl sonra da Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını idrak edeceğiz. Devletimiz, Selçuklular, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti sırasına dayanarak devamlılık ilkesinin sürdürebilir kılındığının güzel bir örneğidir. Bu organizasyonda Milli Mücadele'nin yerel düzeyde daha ayrıntılı incelenmesi konusunda yol izlemekte. Basma kalıp ya da yüzeysel ortalama tespit ve değerlendirmelerin ötesindedir." ifadesini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, tarihten ders çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bu millet Milli Mücadele ile ayakta kalan bir millettir. Bugün de yarın da biz, milli mücadeleyle ayakta kalacağız. Ben de bu coğrafyanın bir insanı olarak verilen mücadeleleri biliyorum. Ama dediğim gibi tarihimizden ders çıkarmamız, tecrübeyle yola bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey de sempozyumu önemsediklerini dile getirerek, "Mücadele süresince birçok cami, yapı ne yazık ki yok oldu. Biz de bu harabe şehirden bugünlere gelirken verilen örnek vatanseverlik tavrını sanayimizle, yereldeki iş birliğimizle güçlendirerek Gaziantep'i bugünlere getirdik." dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı ise "Milli Mücadele yalnızca bir tarihin olayı değildir. Milli Mücadele aynı zamanda kültürel ve siyasal bir kavramdır." ifadelerini kullandı.

???????Milli Mücadele sürecine ilişkin edinilen verileri değerlendirmek ve anlatmak amacıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek sempozyumda, "Antep Savunması", " Batı Anadolu'da Milli Mücadele", "Güney Cephesi" konu başlıklarında oturum gerçekleştirilecek. Oturumlarda Türkiye'nin dört bir yanından gelen tarihçi ve akademisyenler yer alacak.

Gaziantep'te Milli Mücadele'ye Yerel Bakışlar Sempozyumu başladı
Gaziantep'te Milli Mücadele'ye Yerel Bakışlar Sempozyumu başladı

Gaziantep Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'Milli Mücadele'ye Yerel Bakışlar Sempozyumu' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te "Milli Mücadele'ye Yerel Bakışlar Sempozyumu" başladı - Son Dakika
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