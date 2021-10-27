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Gaziantep'te minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'te minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

27.10.2021 15:49
Gaziantep'te minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde minibüsün çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde minibüsün çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Emine Cehan'a (15), okula giderken Gaziantep- Adıyaman kara yolunda plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Cehan'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Cehan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Şehitkamil, Gaziantep, Adıyaman, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
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