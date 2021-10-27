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Gaziantep'te öğrencilere bisiklet dağıtılacak - Son Dakika

Gaziantep'te öğrencilere bisiklet dağıtılacak

27.10.2021 13:14
Gaziantep'te öğrencilere bisiklet dağıtılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilere 947 bisiklet dağıtılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilere 947 bisiklet dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Spor Dostu Gaziantep" imajını güçlendirmek ve sağlıklı bir yaşam için vatandaşı alternatif ulaşım araçlarına teşvik etmek amacıyla Gaziantep Valiliği Fuaye Salonu'nda yeni bir protokole imza atıldı.

Protokol kapsamında MEB'e bağlı örgün ve resmi ortaöğretim kurumları, yatılı ilköğretim bölge okulları ile özel eğitim okullarına 947 bisiklet dağıtımı ve bisiklet adedince park yeri yapılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, protokolün pratikte iki fayda getireceğine dikkati çekti.

Çocukları en iyi şekilde yetişmek istediklerini ifade eden Gül, "Geçtiğimiz günlerde bir pansiyona gittik. Orada bize 'Biz çarşıya giderken hafta sonları bisiklet olsa da ulaşım aracı olarak kullansak' dediler. Ulaşım amaçlı kullanılması, ihtiyaçları bir anlamda ortadan kaldıracak. Bunun yanı sıra 'Spor Şehri Gaziantep'te 172 bin lisanslı öğrencimiz var. Bu lisanslılardan bir tanesi de bisiklet sporu. Bu anlamda kentin imajına uygun bir şehir profili oluşturmak da marka şehri Gaziantep için ayrı bir değer oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te spor yapmayan kalmasın hedefiyle yola çıktıklarını, bu anlamda özellikle gençleri spora teşvik etmek için işi kolaylaştırmak gerektiğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte çok sayıda tesis yaptıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Biz, büyükşehir olarak bisiklet kullanımını ve bisiklet yollarına ilişkin son 7 yılda önemli bir yol kat ettik. 50 kilometrelik bisiklet yolunu hizmete açtık. Her yaptığımız yarışmada derece alanlara bisiklet hediye ediyoruz. İstiyoruz ki bisiklet yolu ve bisiklet artık bir lüks olmasın. Bisikletin ulaşım için ciddi bir alternatif oluşturmasını istiyoruz. Çünkü bisiklet, karbondioksit salınımı olmayan sağlıklı bir ulaşım aracı. Biz, bisiklet terminalleri koyduk. Tramvay yolunda bisiklet terminallerini kullananlara bir saat ücretsiz hizmet sağladık. Tramvaydan inip bisiklet terminalinden bisiklet alıp yeniden bisikletle ulaşımını sağlayan vatandaşın ekonomik olarak destek olduk. Aynı zamanda bisiklete olan teşviki de artırmış olduk. Bu çalışmanın üzerine yeni bir çalışma yapıyoruz. Pansiyonlar önemli, biz göç alan bir şehiriz. Kırsaldan gelip yatılı kalan çok sayıda çocuğumuz var. Bu çocuklarımızın iyi şartlarda okullaşması gelecekteki başarısı açısından da önem arz ediyor. Bu çocuklarla sohbet ettiğimiz zaman bize bisiklet ve bisiklet terminali istediklerini söylediler. Çünkü spor yapmak istiyorlar. Bu protokolle de bunu başarmış olacağız."

milli eğitim bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te öğrencilere bisiklet dağıtılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te öğrencilere bisiklet dağıtılacak - Son Dakika
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