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GAZİANTEP'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI

28.10.2021 18:28

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Nurdağı- Bahçe karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden ilerleyen Ali D.(21), yönetimindeki 31 Y 7890 plakalı otomobil, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaralı sürücü kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI
GAZİANTEP'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI
GAZİANTEP'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI
GAZİANTEP'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI

Otomobil, Nurdağı, Bahçe, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika
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