GAZİANTEP'TE OTOMOBİL VE KAMYONET ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile yumurta yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye- Nurdağı yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Yılmaz Ç. (56) yönetimindeki 33 DIL 71 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Hüseyin S.'nin (41) kullandığı yumurta yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 aracın da şarampole yuvarladığı kazada, otomobilde bulunan Fatma Göğebakan (59) ve Zeynep Çetin (52) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.