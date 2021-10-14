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Şahinbey'de İHA sınıfı açıldı - Son Dakika

Şahinbey'de İHA sınıfı açıldı

14.10.2021 16:41
Şahinbey'de İHA sınıfı açıldı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Bilim Sanat Merkezi'nde İnsansız Hava Aracı (İHA) sınıfı açıldı.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Bilim Sanat Merkezi'nde İnsansız Hava Aracı (İHA) sınıfı açıldı.

Şahinbey Belediyesi öğrencilerin kendilerini havacılık alanında geliştirmesi ve yeni projeler üretmesi için Şahinbey Bilim Sanat Merkezi'ne İHA sınıfı açtı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İHA sınıfında eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

'Gençlerimize güveniyoruz"

ahinbey Belediye Başkanı Mehmet Mehmet Tahmazoğlu, gençlere imkanlar verildiği takdirde her zaman daha iyisini yapabileceğine olan inancını belirterek, "Ülkemiz özellikle havacılık alanında hızla ilerlemeye devam ediyor. Özellikle Selçuk Bayraktar Bey'in havacılık alanında T3 Vakfının öncülüğünde yapılan TEKNOFEST yarışmaları ve Bilim Merkezleri ile gençlerimizin bu alana ilgisi arttı. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak, yapmış olduğumuz Şahinbey Bilim Sanat Merkezi içerisinde öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda İHA sınıfı yaptık. Bu İHA sınıfında çocuklarımız kendi İHA'larını yapabilecek kabiliyet ve imkana sahip oldular. Öğrencilerimiz gerek sabit kanat gerekse döner kanatlı İHA'larını kendileri üretebiliyorlar ve bu alanda dereceler alıyorlar. Gençlerimizin önünü açtığımız zaman gençlerimizin yapamayacağı hiç bir şey yok. Geçmişte ecdadımız bilim de ve sanatta nasıl çok güzel buluşlar ortaya koymuşlarsa bu gençlerimizde imkan verildiği takdirde şuandaki mevcut yapılanlardan çok daha fazlasını yapabileceğine inanıyorum. Bu sınıfların çoğalmasıyla bu imkanlar daha da artmış olacak. İHA sınıfımızın Şahinbey Bilim Sanat Merkezimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey'de İHA sınıfı açıldı

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Havacılık, Şahinbey, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şahinbey'de İHA sınıfı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahinbey'de İHA sınıfı açıldı - Son Dakika
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