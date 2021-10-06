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Gaziantep'te sanayiciler ödüllerini aldı - Son Dakika

Gaziantep'te sanayiciler ödüllerini aldı

06.10.2021 21:20
Gaziantep'te sanayiciler ödüllerini aldı

GAZİANTEP Sanayi Odası (GSO) tarafından sanayicilerin başarılarını desteklemek amacıyla düzenlenen 'Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni' düzenlendi.

GAZİANTEP Sanayi Odası (GSO) tarafından sanayicilerin başarılarını desteklemek amacıyla düzenlenen 'Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni' düzenlendi.

Şehitkamil Konferans Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, ilçe belediye başkanları ile sanayiciler katıldı. Son dönemde başarıları ile ön plana çıkan sanayici ve firmalar ile Türkiye'nin ilk ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunda yer alan firmalar ödüllerini aldı. Ayrıca TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge desteklerinden yararlanarak ürün geliştiren şirketler de ödül alırken, en fazla patent, marka, endüstriyel tasarım ve faydalı model tescili yapan firmalar da ödüle layık görüldü. 81 firmanın ödül aldığı ve bu yıl daha yeşil ve temiz bir dünya olması amacıyla farkındalık oluşturulmak istenen tören 'Yeşil Dönüşüm Başlıyor' sloganıyla düzenledi.

'DÜNYA ACİL UYARI VERİYOR'Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Gaziantep'in sanayisi, üretimi ve ihracatı ile Güneydoğu Anadolu'nun seçkin bir şehri olduğunu belirtirken, dünyanın kaynak olarak uyarı verdiğini söyledi.Üretmenin bu dönemde çok önemli olduğunu vurgulayan Suver, "Artık dünyamız acil uyarı veriyor. Artık kaynaklar işletilip tüketiliyor bir yana bu kaynaklar insanlığın ve dünyanın başına bir felaket olarak geri dönmeye başlıyor. Şimdi artık yeni kaynak üretmek çok gerekmiyor. Üretilmiş olan ürün yeniden kullanılabilir hale dönüştürülesi gerekiyor. Bunu yaparken artık teknoloji kullanılıyor. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları için yürütülen çalışmaları da önemli buluyorum. Çünkü tüketilen kaynaklar insanlığın başına bir bela olarak dönecektir. Yeni bir dönem için yeni bir fırsat. Bu fırsatı Gaziantepli girişimcilerin yakalayacağına inanıyorum. Burada ben bu ışığı gördüm" dedi.'GAZİANTEP TÜM COĞRAFYANIN İTİCİ GÜCÜDÜR'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Gaziantep'in bölgenin itici gücü olduğunu ve rol model olduğunu belirtti. Yılda 10 milyar ihracata ulaşmaya az kaldığını ifade eden Hisarcıklığlu, "Gaziantep tüm bu coğrafyanın rol modeli ve itici gücü oldu. Yılda 10 milyar dolar ihracata ulaşmaya çok az kaldı. Yine 10 yıl önce en büyük bin sanayi kuruluşu arasında Gaziantep'ten 35 firma vardı. Şimdi bu sayı 67'ye yükseldi. Listede en fazla firmaya sahip 4'üncü il haline geldi. Sadece sanayide değil, tarımda marka oldu. Tarım ihracatında ilk 5 şehir içinde yer aldı. Turizmde müthiş atağa kalktı. Hem tarih ve kültür turizminde, hem gastronomi turizminde bir dünya markası haline geldi. UNESCO'nun listelerine girdi. Diğer taraftan teknolojide atılım yaptı. Gaziantep Teknopark en hızlı büyüyen teknoparklar arasında yer aldı. Gaziantep küresel ekonomide de söz sahibi bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Yine Odamız, başlattığı sanayide dönüşüm hamlesiyle şehre kazandırdığı model fabrikayla, kurduğu teknoloji geliştirme merkeziyle ve Mesleki Eğitim Merkeziyle, şehrimize hem nitelikli insan hem de yüksek teknoloji ve yüksek katma değer kazandırıyor. Projeleriyle Gaziantep'i adeta geleceğe taşıyor. Sanayi Odamız kuruluşundan itibaren Gaziantep'e değer katan hizmetlerde bulunuyor" diye konuştu.Gaziantep Valisi Davut Gül, üretimde kalkınan şehrin ülkeyi de kalkındıracağını ifade ederek, Gaziantep sanayisinin dünya ile entegre olduğunu ve dijital dönüşüme hazır olduğunu kaydetti.Vali Gül, "Güzel bir etkinlik için bir aradayız ve ortada bir başar var. Bu başarının aktörleri de sizlersiniz. Sizler dedelerinizden aldığını bayrağı daha ileriye götüreceksiniz. Birlik ve beraberlik hukukunu yaşatan sizlersiniz. Gaziantep birlikte iş yapma kültürünü kardeşlik kültürünü yaşatan ve hakkını veren bir şehirdir. Gaziantep güvenlik ve istikrarın ne olduğunu bilen ve bereketini gören bir şehirdir" dedi.'ŞİKAYET ETMEYİP SÜREKLİ ÜRETEN VE ÇARE BULAN BİR İRADEYE SAHİBİZ'Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Gelişmekte olan ülkelerle aramızdaki farkı açtık. Gelişmiş olan ülkelerle arayı kapattık. Ülkemizin içinden geçtiği zor dönemler olmasa kişi başı gelirimiz çok daha fazla olurdu. Şikayet etmeyip sürekli üreten ve çare bulan bir iradeye sahibiz. Eğer biz bütün dünyaya ihracat yapabiliyorsak Gaziantep modeli oluştuysa bu sizlerin eseridir. Sizler sürekli daha fazla adam çalıştırmak için gösterdiniz. Dibinde koca bir savaş varken, burada ateş çemberi varken bu rakamlar artıyorsa bu da sizin eserinizdir. Yeni tanımlama da kendi kendimize yetmek zorundayız. Artık teknolojiyi sanayi de kullanarak ülkemizi ileriye kalkındırmak için hep beraber çalışacağız " diye konuştu.Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de, pandeminin en derinden yaşandığı 2020 yılında istihdamın 7,3 arttığını, bu yılın ocak-haziran döneminde ise kent genelinde çalışan sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 oranında artışla 392 bine yükseldiğini kaydetti. Gaziantep"in ihracatta yeni rekorlara imza attığını, en fazla ihracat yapan 10 il içinde olduğunu anlatan Ünverdi sözlerini şöyle tamamladı: "2021'deki ihracat hedefimiz pandemiye ve küresel sorunlara rağmen 10 milyar dolar. Bunu da hep birlikte gerçekleştirecek ve yıllık bazda çift haneli rakamlara ulaşarak yeni bir rekora imza atacağız. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Burada sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın, çalışanlarımızın özverisi, fedakarlığı asla unutulmaz, salgına rağmen Gaziantep tarih yazmıştır."

Tören, sanayicilerin ödüllülerini alması ile sona erdi.


Gaziantep'te sanayiciler ödüllerini aldı
Gaziantep'te sanayiciler ödüllerini aldı
Gaziantep'te sanayiciler ödüllerini aldı
Gaziantep'te sanayiciler ödüllerini aldı
Gaziantep'te sanayiciler ödüllerini aldı
Gaziantep'te sanayiciler ödüllerini aldı
Gaziantep'te sanayiciler ödüllerini aldı
Gaziantep'te sanayiciler ödüllerini aldı
Gaziantep'te sanayiciler ödüllerini aldı
Gaziantep'te sanayiciler ödüllerini aldı
Gaziantep'te sanayiciler ödüllerini aldı
Gaziantep'te sanayiciler ödüllerini aldı
Gaziantep'te sanayiciler ödüllerini aldı

Gaziantep Sanayi Odası, geri dönüşüm, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te sanayiciler ödüllerini aldı - Son Dakika


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