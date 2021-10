GAZİANTEP'TE 'SAVUNMA SANAYİİ TEDARİKÇİ ZİRVESİ' DÜZENLENDİ - Son Dakika

GAZİANTEP'te 'Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi düzenlendi. Zirvede, Savunma Sanayii Başkanlığı'nca ihtiyaç duyulan ve kente yapılması planlanan 13 konuda yatırım önerileri konuşuldu.

Gaziantep'te savunma sanayi sektörüne üretim yapma kapasitesini artırmak ve sanayinin katma değerli üretim yapmasını sağlamak amacıyla 'Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi' düzenlendi. Bir otelde düzenlenen zirveye; Vali Davut Gül, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel ve iş insanları katıldı. Zirvede Savunma Sanayii Başkanlığı'nca ihtiyaç duyulan ve Gaziantep'te yapılması planlanan 13 konuda yatırım önerileri konuşuldu.

'GAZİANTEP'İN RUHU ÜRETİM VE TİCARETTİR'

Gaziantep'in potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve her şeyi üretebileceğini ifade eden Vali Davut Gül, "Gaziantep olarak potansiyelimiz çok fazla. Şu an beklenilen ve istenilen mevcut savunma sanayisinde iş yapabilecek firmaların kapasitelerinin geliştirilmesi bu kurumların farklı ürünler üretmelerini sağlanmasıdır. Kurumlar mevcut tezgahlarda sadece 11 ürün yapabiliriz diye kendilerini sınırlandırmasınlar. Gaziantep her şeyi üretebilir. Gazi şehrin bir ruhu var. Gaziantep'in ruhu üretim ve ticarettir. Anadolu şehirlerinden farkımız budur. Sermaye kurma anlamında üretim yapma anlamında hazırız yeter ki piyasada yeri ve karşılığı olsun dedi.

'GAZİANTEP'E SANAYİMİZİN 10 DEVİNİ GETİRDİK'

Gaziantepli sanayicinin üretim yapma ve teknolojinin boşluklarından yararlanma gibi çok güzel bir hevesi olduğunu belirten Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, "Gaziantep sanayicisi ve yatırımcısı hakikaten çok hevesli. Teknoloji ve teknolojinin boşluk alanlarına girmek istiyor. Sanayicilerimizin bu anlamda daha teknolojik savunma sanayi başkanlığının ve savunma sanayinin teknolojik anlamda ihtiyaç olarak neler olabilir anlamında hevesi var. Gaziantep'e 10 savunma sanayi devlerimizi getirdik. Savunma sanayisinde yerlileşme ve millileşme kavramı içerisinde dışarıya bağımlı ya da kısmı olarak bağımlı olduğumuz veya kapasite olarak daha az üretebildiğimiz konulardır. Bunlar bizi daha güçlü hale getirecek" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep ve Gaziantep Sanayi Odası olarak birçok ilkleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, savunma sanayiinde üretim yapmak ve üretim kültürünün artmasını arzuladığını söyledi.

Zirve izlenilen savunma sanayi belgeselinin ardından sona erdi.