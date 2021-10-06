GAZİANTEP'TE, ŞEHİRCİLİK VE TEKNOLOJİ FUARI AÇILDI - Son Dakika

GAZİANTEP'te, Türkiye Belediyeler Birliği'yle Akort Fuarcılık iş birliğinde EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı düzenlendi.

Açılış programına Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 400 belediye başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, çeşitli illerin oda ve borsa başkanları ve kurum temsilcileri katıldı.

SUVER: BELEDİYELER, YEREL YÖNETİMLERİN KALKINMASINDA ÖNCÜ ROL OYNAYACAK KONUMDADIR

Açılış programında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, şehirlerin doğayı değiştiren insanın en büyük eseri olduğunu vurgulayarak, "İnsanın mekanla birleşmesinin en önemli örneği şehirlerdir. Sanayileşme ile birlikte kentlerimiz devasa boyutlara ulaştı. Nüfus ve mekan olarak çok büyüdüler. Buraları yönetmek ve geleceklerini inşa etmek zorlaştı. Şehrin tarihi kültürel ve doğal zenginlikleri yanında diğer yönlerini de tespit etmek doğru ve hızlı bilgi verilerine ulaşmak onları sınıflandırıp şehre dair karar mekanizmalarında kullanmak hayati önem kazandı. Ayrıca kalabalıklaşan şehrin, otopark, barınma, turizm gibi bu konularda ilgilileri bilgilendirmek, modern belediyecilik anlayışının ve bilgi toplumunun gereğidir. Bu konuda coğrafi ve kent bilgi sistemleri gibi projeler esas alınarak kentte dair sağlam bir veri akışı sağlamak mümkündür. Belediyeler, yerel yönetimlerin kalkınmasında öncü rol oynayacak konumdadır. Şehirler sadece mal üretimi ve satımını öncelememeli. 8 devlet 5 uygarlığa ev sahipliği yapan ülkemiz bu konuda emsalsizdir. Eşyanın eşya ile iletişim kurduğu günümüzde karmaşıklaşan şehir hayatı için teknolojiyi şehirde yaşamın hizmetine sunmak için gerçekleştirmek gerekiyor. BU alanda kullanılan teknoloji, yazılım ve donanımdır. Bu durumda şehir daha güvenli hale gelecek. Enerji daha iyi yönetilecek, suç oranı düşecek, ulaşım iyileştirilecek, sağlık yönetimi daha verimli hale gelecek. Hızlı ve doğru verilerle iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarına daha iyi müdahale edecek. Teknoloji ile tahrip ettiğimiz doğayı teknoloji ile onaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

ŞAHİN: ANADOLU KAPLANLARI'NIN YAPTIĞI HER ÜRÜNÜ BURADA SERGİLEMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Gaziantep'e yapılan son yatırımlarla eğitim, bilim, teknoloji, fuarlar şehri odak noktasına gitmekte olduğunu belirten Fatma Şahin, "Yıllarca kendi kaynağımızı kullanamadık. Yeşil, kaynak burada teknoloji Avrupa'daydı. Bunun böyle devam edemeyeceğini gördük. Fuarlar şehri olmak için çok çalıştık. Fuarların şehrin, ülkenin ekonomiye neler kattığını gördüm. Anadolu fuarcılığı, 'Anadolu Kaplanları' nın yaptığı her ürünü burada sergilemesi çok önemli. İşte biz ilk kez farklı bir şey yapıyoruz. Artık altyapı belediyeciliği bitti. Bilgi ve teknolojide yarışıyor, şehir ekonomisini konuşuyoruz. Belediyeler Birliği olarak çok özel çalışmalar yapıyoruz. Artık büyük bir rekabet var. Kalkınma yerelde, demokrasi yerelde başlıyor. Yerel kalkınmada biz bu şehirde 2 milyonun bize emanet olduğunu bilmeliyiz. Rekabeti yönetemezsek Paris Belediye Başkanı'nın dili ile konuşamaz, ortak söylem ve eylem dili oluşturamazsak şehirleri istediğimiz noktaya getiremeyiz. Ankara, İzmir, İstanbul'u tek başına kalkındırarak Türkiye'yi kalkındıramayız. 81 ilde aynı enerji, moral ve motivasyonu oluşturmamız lazım dedik. 94 ruhunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da attığı o tohumu bütün Anadolu'ya yaymamız lazım dedik. Çalıştık, büyük projeler ürettik. 'Akıllı Şehirleri' artık bütün dünya konuşuyor. 'Sağlıklı Şehirler' dedik. Şehir sağlıklı, dirençli, güvenli değilse gördük ki pandemi bunu bize gösterdi. Şehrin sağlığı insan sağlığı ile alakalı. Dirençli ve güvenli şehir olmak için büyük gayret gösteriyoruz. Yeşil Şehirler dedik. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ile ilgili fikir projeleri açtık. Engelliler için özel çalışmalar yaptık. Her bir alanda hayırda yarıştık. Bu bir paradigma değişimi. Çalışmalar zihinsel dönüşüm, yeni belediyecilik anlayışı. Bu anlayışta gelinen noktayı hepimizin özümsemesi lazım. Belediyeler Birliği bünyesinde yapılan bu çalışmayı en iyi uygulayanlardan biri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi oldu" ifadelerini kullandı.

BİLGİ EKONOMİSİ, ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN YAPACAK ÇOK İŞİMİZ GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VARŞahin, konuşmasının devamında zor bir dönemden geçildiğini hatırlatarak, "Bilgi ekonomisi, ülke ekonomisi için yapacak çok işimiz gidecek çok yolumuz var. 2018 yılında dünyada büyük kriz olduğunda bizi teğet geçmesinin nedeni özel sektör, çiftçisi, oda başkanlarını dinleyerek reformlar yaptık. Bu yetişmiş insan gücü ile oluyor. Dibinde koca bir savaş varken hangi şehir 300 fabrika yapar? Cesaretli, özgüveni yüksek dünyayı bilen sanayicilerimiz var. Bu yüzden bir, beraber olur, 'Her şey Türkiye için' diyerek yolumuza devam eder, safları sıklaştırır, yolumuza devam edersek bizi kimse tutamaz. Bu zor dönemde de, pandemide bu krizi fırsata çevirmek için aklımızı kullanıp çalışacağız. Bu şehir dirençli, sağlıklı, çalışkan şehir. Bu şehrin şehr-i emini olmaktan gurur duyuyorum" diye aktardı.VALİ GÜL: HER BELEDİYENİN BİRBİRİNDEN ÖĞRENECEĞİ ÇOK ŞEY VAR

Gaziantep Valisi Davut Gül ise konuşmasında şehrin birlikte iş yapma kültürünün güçlü olduğunun altını çizerek, "Bunun neticesinde birliği ve bütünlüğünü muhafaza ederek ihracat hedefine ulaşmak üzere olan bir şehir. Bunu yaparken ne teşvik ne de limanımız var. Ama beşeri sermayemiz, birlik ve bütünlük, kardeşliğimiz var. Hepsinden önemlisi müteşebbis ruhumuz var. Gaziantep fuarlar, girişimcilik şehri. Özel sektör ciddi anlamda girişimci. Bunun aynısını kamuda belediyelerde de yapmak gerekiyor. Özel sektör kendini yeniliyor. Rekabet, üretimlerde yenilik arayışı içinde. Bu kamu içinde artık bir zorunluluk. Bu olağanüstü bir imkan sağlıyor. Bu fuarda iyi örnekleri görerek her belediyenin birbirinden öğreneceği çok şey var. Belediye başkanlarımız açısından fuarın çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı 9 Ekim tarihine kadar sürecek.