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Gaziantep'te şüpheli ölüm: Diş doktorunun evinin balkonundan düştüğü anlar kamerada - Son Dakika

Gaziantep'te şüpheli ölüm: Diş doktorunun evinin balkonundan düştüğü anlar kamerada

09.10.2021 14:12

Gaziantep'te şüpheli ölüm: Diş doktorunun evinin balkonundan düştüğü anlar kamerada Gaziantep'te, evinin balkonundan şüpheli şekilde beton zemine düştükten sonra ağır yaralanan ve olay yerinde uzun süre kalp masajı yapılan yabancı uyruklu diş doktoru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te şüpheli ölüm: Diş doktorunun evinin balkonundan düştüğü anlar kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te, evinin balkonundan şüpheli şekilde beton zemine düştükten sonra ağır yaralanan ve olay yerinde uzun süre kalp masajı yapılan yabancı uyruklu diş doktoru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen doktorun psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, 8 Ekim Cuma 2021 Cuma günü Şahinbey ilçesi Çağdaş Mahallesi 72. cadde üzerindeki bir apartmanda öğle saatlerinden sonra meydana geldi. İddiaya göre, hasta olan annesiyle beraber yaşayan ve diş doktoru olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Yahya Almohamad A., öğle saatlerinden sonra birinci kattaki evinin balkonundan beton zemine çakıldı. Olay sonrası, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapıldı

Düşme sonucu ağır yaralanan ve kalbi duran diş doktoruna ilk müdahaleyi olayı görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar ile polis ekipleri yaptı. Bir vatandaş, düştükten sonra kalbi duran Yahya Almohamad A.'ya dakikalarca kalp masajı yaptı. Daha sonra bölgeye gelen sağlık ekipleri de kalp masajına devam etti. Yapılan kalp masajının ardından kalbi tekrar atmaya başlayan doktor, Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Hastanede bir kez daha kalbi duran diş doktoru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yahya Almohamad A.'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay sonrası, doktorun psikolojik sorunlarının bulunduğu ve bu nedenle intihar etmiş olabileceği iddia edilirken, geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te şüpheli ölüm: Diş doktorunun evinin balkonundan düştüğü anlar kamerada
Gaziantep'te şüpheli ölüm: Diş doktorunun evinin balkonundan düştüğü anlar kamerada
Gaziantep'te şüpheli ölüm: Diş doktorunun evinin balkonundan düştüğü anlar kamerada
Gaziantep'te şüpheli ölüm: Diş doktorunun evinin balkonundan düştüğü anlar kamerada

Gaziantep, Cuma, Ekim, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te şüpheli ölüm: Diş doktorunun evinin balkonundan düştüğü anlar kamerada - Son Dakika


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