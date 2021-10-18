Gaziantep'te terör operasyonlarına 13 tutuklama - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polisin, FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik son iki haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 120 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerine bağlı çeşitli yapılanmalarda yer aldığı belirlenen kişilere yönelik, son 2 haftada çok sayıda operasyon düzenledi. Kentin çeşitli semtlerinde belirlenen adreslere, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle yapılan baskınlarda 120 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 96'sı adli kontrol şartı ve 11'i de ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı.