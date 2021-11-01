Gaziantep'te terör operasyonlarına 6 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'te terör operasyonlarına 6 tutuklama

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik son bir haftada polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik son bir haftada polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine bağlı çeşitli yapılanmalarda yer aldığı belirlenen kişilere yönelik, son bir haftada çok sayıda operasyon düzenledi. Farklı semtlerde belirlenen adreslere, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle yapılan baskınlarda 23 kişi gözaltına alındı, dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartı, 1'i ev hapsi ve 2'si de sınır dışı edilme koşuluyla serbest bırakıldı.



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