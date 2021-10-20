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Gaziantep'te terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

20.10.2021 13:12
Gaziantep'te terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te, sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

Gaziantep'te, sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, sosyal medya platformlarından DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir terör örgütü propagandası gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüpheli operasyonla yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, bir ruhsatsız tüfek, toplatma kararı bulunan 4 kitap ile bazı dijital veriler ele geçirildi.

Gaziantep'te terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Medya, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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