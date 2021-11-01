Gaziantep'te terör operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen FETÖ zanlılarından 5'i tutukladı. 2 zanlı savcılık işlemlerinin ardından, 9 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlıya ise ev hapsi kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25-31 Ekim tarihleri arasında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 17, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ise 6 şüpheli gözaltına alındı.

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