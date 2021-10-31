Gaziantep'te usulsüz ve ruhsatsız avlanan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Nurdağı'ndaki denetime Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel de eşlik etti.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Nurdağı ilçesinde yapılan denetimlerde, usulsüz avlanan 2 kişi tespit edildi.

Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde yapılan denetimde, usulsüz ve ruhsatsız avlanan 2 kişi yakalandı.

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