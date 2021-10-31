Gaziantep'te usulsüz ve ruhsatsız avlanan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan denetimde, usulsüz ve ruhsatsız avlanan 2 kişi yakalandı.
Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Nurdağı ilçesinde yapılan denetimlerde, usulsüz avlanan 2 kişi tespit edildi.
Kişiler hakkında idari işlem yapan ekipler, şüphelilerin av tüfeklerine el koydu.
Nurdağı'ndaki denetime Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel de eşlik etti.
Kaynak: AA
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