Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 24 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 24 kişi tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep polisi tarafından son 6 günde yapılan operasyonlarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken, 374 şüpheli hakkında işlem yapılarak,24 kişi ise tutuklandı.

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyon kapsamında,3 kilo 273 gram bonzai,2 kilo 200 gram eroin,1 kilo 671 gram metamfetamin,256 gram esrar,153 adet uyuşturucu hap,40 kök kenevir bitkisi,4 adet hassas terazi,

-3 adet tabanca ele geçirilirken,374 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. İşlem yapılan 374 şüpheliden 24'ü tutuklanırken, 350 şüpheli ise serbest bırakıldı.