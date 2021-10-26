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Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı tutuklandı

26.10.2021 10:28
Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Gaziantep'te, "torbacı" diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Gaziantep'te, "torbacı" diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, "torbacı" diye nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmada, 6 kilo 800 gram esrar, 1 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 530 lira para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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