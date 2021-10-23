GAZİANTEP'TE VASKÜLİTLER KONULU TOPLANTI DÜZENLENDİ - Son Dakika

GAZİANTEP'te Medical Park Hastanesi tarafından düzenlenen sağlık istişare toplantısında bölge illerdeki uzman hekimlerin de katılımı ile vaskülite (Damarların iltihaplaşması) hastalığı konuu toplantı düzenlendi. Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Akif Şirikçi, yaptığı açıklamada Vaskülite'ye bağlı olarak gerçekleşen inme olayının gençler üzerinde de kovid salgını ile artış gösterdiğini söyledi.

Özel bir otelde düzenlenen Sağlık istişare toplantısı, ramotoloji, radyoloji ve nöroloji alanlarında bölge illerden çok sayıda hekimin katılımı ile gerçekleştirildi. Gaziantep Medical Park Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Akif Şirikçi, vaskülite hastalığının bilinenin ötesinde son dönemlerde özellikle gençlerde de sıklıkla karşılaşıldığını söyleyerek alınması gereken önlemlere dikkat çekti. Toplantıya katılan hekimler vaskülite alanında yaptıkları bilimsel çalışmalara da dikkat çekerek hastalıkla mücadele alanında alınması gereken önlemleri tartıştılar.

'GENÇ HASTALARDAKİ İNME OLAYININ DERİNLİKLERİNE İNECEĞİZ'

Prof. Dr. Akif Şirikçi, inme olayının sadece yaşlı insanlarda değil özellikle son dönemlerde gençlerde de sıklıkla karşılaşılan bir hastalık türü olduğunu söyledi.

İnmenin tüm detaylarının tartışılarak belirtilerinin, tanı ve tedavi süreçlerinin gerçekleştirilen bilimsel sağlık toplantısı ile ele alınacağını söyleyen Şirikçi, "İnme günümüz toplumunun çok büyük bir sağlık problemi. Özellikle belirli yaşlardan sonra sıkça karşılaştığımız bir hastalık. Genellikle yaşlıların hastalığı olarak görülse de sonuçlar gösteriyor ki bu hastalık sadece yaşlılarda değil günümüzde gençlerde de sıklıkla görülebiliyor. Gerçekleştirdiğimiz bölgesel toplantıda özellikle genç hastalarda inmenin ayrıntılı olarak nedenleri tanısı ve tedavisini değerlendireceğiz. Yine gerçekleştirdiğimiz toplantıda özelikle kovid salgınına bağlı olarak gerçekleşen inmelere yönelik sunumlarımız olacak. Çok geniş kapsamlı bir toplandı gerçekleştiriyoruz. Multisipler bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bu alanda romatoloji, radyoloji, nöroloji gibi birçok alanda bölgeden uzman hekimlerimizle bilimsel tartışmalar yapacağız. Özellikle de genç hastalardaki inme olayı enine boyuna tartışılacak" diye konuştu.

'HASTALAR VÜCUDUN VERDİĞİ İNME SİNYALİNİ ANLAYAMAYABİLİYOR'

İnme olayı öncesinde vücudun bireylere bazı sağlık problemi sinyallerini verdiğini ancak kişilerin bunu anlamadığını söyleyen Şirikçi, "Bu guruptaki hastalar bazı sağlık problemleri gerekçesiyle hastanelere doktorlara başvuruyorlar. Bu hastalıkta iş yoğunluğundan ve günlük yaşamın koşuşturmasından insanlar hastalığın verdiği sinyalleri alamayabiliyor. Böyle durumlarda inme dediğimiz ciddi bir sağlık problemi ile karşılaşabiliyoruz. Bu hastalık türünde kişilerde konuşma güçlüğü, ellerde ve ayaklarda kuvvet kaybı, yüz felci dediğimiz simetri bozulması, anlamada güçlük gibi durumlar inmenin ön belirtileridir. Bu belirtileri hisseden kişilerin mutlak suretle bir doktordan, sağlık kuruluşlarından destek alması gerekmektedir" dedi.

'KOVİD SALGINI İNME OLAYINI TETİKLİYOR'

Şirikçi, inmenin pandemi süreci ile birlikte artış gösterdiğini ve kovid salgınının inme riskini tetiklediğini söyledi.

Kovid salgınının inme gerçekleştirdikten sonra vücutta bıraktığı hasarlara değinen Şirikçi, "Kovid sadece bir solunum yolu hastalığı değil. Bugün burada kovidin neden olduğu inmenin yanında vaskülit dediğimiz damarlarda iltihap oluşturarak daralmaya neden olarak inme, beyin kanaması ya da böbrek yetmezliğine sebep olduğunu bugün bu toplantıda tartışacağız" ifadelerini kullandı.