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Gaziantep'te yürütülen projeyle gençler hem okullu hem de meslek sahibi oldu - Son Dakika

Gaziantep'te yürütülen projeyle gençler hem okullu hem de meslek sahibi oldu

01.11.2021 11:18
Gaziantep'te yürütülen projeyle gençler hem okullu hem de meslek sahibi oldu

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'teki birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle yürütülen "Mesleki Eğitim Yoluyla Çıraklığı Destekleme ve Yaygınlaştırma" projesiyle eğitim hayatlarını yarıda bırakan gençler meslek sahibi oluyor.

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'teki birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle yürütülen "Mesleki Eğitim Yoluyla Çıraklığı Destekleme ve Yaygınlaştırma" projesiyle eğitim hayatlarını yarıda bırakan gençler meslek sahibi oluyor.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sanayi, ticaret ile esnaf ve sanatkarlar odalarının yanı sıra çok sayıdaki kurum ve kuruluş, imzalanan projenin protokolü çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda lise eğitimi görmeyen ya da yarıda bırakan gençlerin hem sanayi kentinde ara elaman ihtiyacını karşılaması hem de eğitim görerek, meslek edinmesi hedeflendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, liseye kayıt yaptırmayan ya da eğitimi yarıda bırakan gençlere ve ailelerine ulaşarak Mesleki Eğitim Programı'nın sunduğu fırsat ve katkıları anlattı. Program çerçevesinde kentteki 6 olan mesleki eğitim merkezi sayısının 49'a çıkarılması sağlandı.

Eğitim almaya başlayan gençler, 1 gün okul ve 4 gün işletmede olmak üzere 5 günlük programa dahil ediliyor.

Böylelikle sigorta yapılan ve asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş alan gençlerin sayısı geçen yıla göre iki kat arttı. Eğitimin ardından Avrupa Birliğinin verdiği Europass Belgesi de alan gençlerle sanayi kentinin ara eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

3 bin 600 olan öğrenci sayısı 8 bin 500'e çıktı

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, AA muhabirine, Gaziantep'te sanayide yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla kalfa, usta, çıraklık uygulamalarını yürüttüklerini söyledi.

Mesleki eğitim merkezi modelinin daha önce çıraklık adıyla anıldığını ifade eden Kafadar, "Şu an 9. sınıfta Mesleki Eğitim Programı'na kayıt olan öğrencilerimiz bir işletmeyle sözleşme imzalıyor. Gençlerin sigortalarını okul yapıyor, asgari ücretin yüzde 30'u kadarını da maaşlarını işletmeden alıyorlar. Okulu bitirdiklerinde meslek lisesi diploması ve ustalık belgesine sahip oluyorlar. Öğrencimiz kendini geliştirip okumak isterse üniversite sınavlarına girerekten lisans eğitimi alabiliyor." dedi.

Kafadar, öğrencilere 4 yıllık eğitimin ardından Avrupa'da geçerli mesleki yeterlilik belgesi verildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Daha önce ilimizde 6 mesleki eğitim merkezi vardı. 43 meslek lisesinde mesleki eğitim merkezi açarak bu sayı 49'a çıkarıldı. İlimizde 3 bin 600 olan meslek eğitim merkezlerimizdeki öğrenci sayımızı 8 bin 500'e çıkararak Türkiye'de İstanbul'un ardından ikinci sıraya geldik. Bu programa başlarken bir hedef kitlemiz vardı. Ortaokulu bitirmiş ama liseye kayıt yaptıramamış 6 bin 556 öğrencimiz vardı."

"Çocuklarımızın önce mesleki kabiliyetlerini ölçüyoruz"

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Murat Geç ise liseye kayıt yaptırmayan gençlere fırsat sunduklarını belirtti.

Bu anlamda belediye olarak programı tanıtmak ve lojistiğini sağlamak amacıyla destek verdiklerini aktaran Geç, "Çocuklarımızın önce mesleki kabiliyetlerini ölçüyoruz. Sonra haftada 4 gün çalışıp, işini uygulama yaparak öğrenebileceği evine yakın iş yeri buluyoruz. 4 yıl sonra meslek lisesi mezunu, ustalık ve Europass belgesi sahibi yapıyoruz. Çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren böylesi önemli konuda seferberliğimize katılım çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bobinaj üretimi yapan işletmenin sahibi Ali Özdemir de öğretmenlerin program hakkında kendilerini bilgilendirdiklerini belirterek, "Öğretmenlerimiz bize eleman gönderdi, biz de elemanlarımızı göndererek eğitimlerine katkı sağladık. Devlet bize sigortaları ve maaşları için destek veriyor. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu konuda tüm esnaf arkadaşlarımızın ve işverenlerimizin daha da ağırlık vermesi, çıraklarımıza daha da önem vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Müslüm Ürkmez, 8. sınıfı geçen yıl bitirdiğini, yetkililerin kendisini arayıp konu hakkında bilgi verdiklerini anlatarak, "Hem aileme ekonomik destek sağlıyorum hem de sigortam yapılıyor. Meslek öğrenmek çok güzel ve küçükken öğrenmek daha iyi." şeklinde konuştu.

Mesleki Eğitim, Gaziantep, Türkiye, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yürütülen projeyle gençler hem okullu hem de meslek sahibi oldu - Son Dakika


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