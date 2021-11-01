Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 26 tutuklama - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 349 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, son bir haftada kentte çok sayıda operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda arama yapılan şüphelilere ait adreslerde 4 kilo 566 gram metamfetamin, 1 kilo 568 gram eroin, 400 gram esrar, 486 gram bonzai, 92 uyuşturucu hap ve 5 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan ekipler, 349 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklanırken, 323'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.