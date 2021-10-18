Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 27 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 407 şüpheliden 27'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik 11-18 Ekim tarihleri arasında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belirlenen birçok adres ve şahsa yönelik aramada, 1 kilo 886 gram esrar, 1 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram eroin, bin 102 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 407 şüpheliden 27'si tutuklandı, 372'si ise serbest bırakıldı.