Gaziantep Üniversitesinde mülteci sorunuyla ilgili uluslararası toplantı düzenlendi - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) yürütücüsü olduğu "Dünya Vatandaşı Olma Yolunda Mültecilerin Ortak İnsani Değerler Konusunda Temel Yeterliliklerini Destekleme ve Geliştirme Projesi" kapsamında ikinci uluslararası toplantı gerçekleştirildi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) önderliğinde düzenlenen toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, KAYRA Yöneylem Danışmanlık Eğitim, Portekiz'den Lousada Belediyesi, İspanya'dan Ajuntament de Villanueva de Castellon, Litvanya'dan Asociacija Tavo Europa katılım sağladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GAÜN Öğretim Üyesi Fatma Çapan, yapılan çalışma ile Gaziantep, İstanbul ile Portekiz, İspanya, Litvanya ortakların bulunduğu kentlerdeki kurum ve kuruluşların ziyaret edildiğini belirtti.

Mültecilere verilen hizmetler ve sunulan kaynakların kullanımı noktasında karşılaşılan sorunların tespit edildiğine dikkati çeken Çapan, "Tespit edilen sorunlar çerçevesinde kurum ve kuruluşların beklentilerini karşılamak amacıyla bir eğitim modülü oluşturuldu. Bu eğitim modülü uygulamaları ile mültecilerin yaşadıkları toplumu anlamış, özümsemiş, aidiyet bilinçleri yükselmiş, dünya vatandaşı olma yolunda beceriler kazanmış ve farklı kültürden insanlarla ortak yaşama konusunda gelişme kaydetmiş olacaklar. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye ve ortak Avrupa ülkelerinde bu modülün en geniş biçimde hedef kitleye ulaştırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Çapan, proje kapsamında, İstanbul'da mülteci nüfusunun en yoğun olduğu ilçelerden olan Fatih'te belediyeden göçmen uyumuyla sorumlu iki yetkilinin toplantıya katıldığını, Gaziantep Büyükşehir Belediyeyle de fikir alışverişinde bulunulduğunu aktardı.