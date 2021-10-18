Üye Girişi
Gaziemir'de 5 günlük Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Son Dakika

Gaziemir'de 5 günlük Cumhuriyet Bayramı kutlaması

18.10.2021 10:37
Gaziemir'de 5 günlük Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı Gaziemir Belediyesi'nin düzenleyeceği ve 5 gün boyunca sürecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak.

Cumhuriyet'in 98. yılı Gaziemir'de 5 gün kutlanacak

Kentin dört bir yanında yaşanacak Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 29 Ekim günü Festival Alanı'nda sahne alacak Manga grubunun konseriyle zirveye ulaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. yılı Gaziemir'de belediyenin düzenleyeceği etkinliklerle kutlanacak. İlçenin farklı noktalarında yapılacak etkinlikler kapsamında çocuk etkinlikleri, dans gösterileri, konserler, söyleşiler, kortej, bisiklet ve araba turları ile film gösterimi düzenlenecek. 25 Ekim'de başlayacak kutlamalar 5 gün boyunca devam edecek.

Cumhuriyet Çocukları Park Şenlikleri

Cumhuriyet Çocukları Park Şenlikleri'yle çocuklar bayram coşkusuna ortak edilecek. Çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı Cumhuriyet Çocukları Park Şenlikleri; 25 Ekim Pazartesi günü Emrez Mahallesi Şehit Mithat Karabağ Parkı'nda, 26 Ekim Salı günü Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki Kocatepe Zafer Parkı'nda ve 27 Ekim Çarşamba günü de Beyazevler Mahallesi'ndeki Büyükşehir Parkı'nda düzenlenecek. Şenlikler, saat 18.00'de başlayacak.

Cumhuriyet isimli sinema filminin 25-26-27 Ekim tarihlerinde Sarnıç Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde gösterimi yapılacak. Film gösterimi 10.30 ve 14.00 saatleri olmak üzere her gün iki seansta yapılacak.

Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek

Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde 27 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Atatürk ve Cumhuriyet'e giden Süreç isimli söyleşi düzenlenecek. Söyleşide, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Mert, yurttaşlarla bilgilerini paylaşacak. Söyleşinin hemen ardından Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Cumhuriyetten Atatürk'e Türkü Kervanı Konseri'nde sahne alacak. Şef Ali Hikmet Gökçen yönetiminde sahne alacak topluluk, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirecek.

Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde 28 Ekim Perşembe günü Metin Uca'nın moderatörlüğünde düzenlenecek "Cumhuriyet ve Kazanımları" söyleşisine CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve Gazeteci Merdan Yanardağ konuşmacı olarak katılacak. Saat 16.00'da başlayacak söyleşi, Tele 1 televizyonundan canlı olarak yayınlanacak.

Sarnıç'ta bayram coşkusu

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 28 Ekim Perşembe günü Sarnıç'ta etkinlikler düzenlenecek. Sarnıç'taki etkinlikler saat 19.00'da Gaziemir Belediyesi Sarnıç Ek Hizmet Binası önünden hareket edecek Cumhuriyet Konvoyu'yla başlayacak. Araçlarıyla konvoya katılacak yurttaşlar, Sarnıç sokaklarını dolaştıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'na ulaşacak. Konvoyun ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak Büyük Türkiye Orkestrası konseriyle devam edecek. Müzik topluluğu, saat 20.30'da sahne alacak.

Manga Gaziemir'de sahne alacak

29 Ekim günü yapılacak kutlamalar ise saat 13.00'de Gaziemir Belediye Hizmet Binası önünden hareket edecek Bisiklet Grupları Eşliğinde Gaziemir Korteji'yle başlayacak. Bisiklet turunun ardından kutlamalar Abdullah Arda Meydanı'nda devam edecek. Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, saat 18.00'de meydanda flash mob gösterisi yapacak. Saat 18.15'te başlayacak Seydiköy Geleneksel Oyun Havaları etkinliğinde, davul zurna eşliğinde ilçenin yöresel oyunları sahnelenecek. Cumhuriyet Korteji ise saat 19.00'da Abdullah Arda Meydanı'ndan başlayacak. Korteje katılanlar Abdülhamit Yavuz Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergâhından Festival Alanı'na ulaşacak. Büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağının taşınacağı, meşalelerin yakılacağı kortejde bando eşliğinde marşlar söylenecek.

Kortej yürüyüşünün ardından bayram coşkusu Manga konseriyle zirveye ulaşacak. Festival Alanı'nda saat 20.30'da sahne alacak Manga grubu, marşları ve şarkılarını Cumhuriyet için seslendirecek.

Başkan Arda'dan davet

Tüm Gaziemirlilere Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılma çağrısı yapan Belediye Başkanı Halil Arda, "Ebedi liderimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti olan Cumhuriyet'in ilanının 98. yılını Gaziemir'de beş gün sürecek etkinliklerimizle kutlayacağız. Cumhuriyet sevdalılarını,Cumhuriyet'in bekçilerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum. Gelin, en büyük bayramımızı büyük bir coşkuyla ve gururla kutlayalım" dedi.

Gaziemir'de 5 günlük Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Gaziemir, Sarnıç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gaziemir'de 5 günlük Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı 10:28 Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü 10:16 Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı 10:08 Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı
Kripto dünyasının en çok takip edilen isminden Mezkez Bankası'na öneri: Rezerve 5 milyar dolarlık Bitcoin eklenebilir 09:55 Kripto dünyasının en çok takip edilen isminden Mezkez Bankası'na öneri: Rezerve 5 milyar dolarlık Bitcoin eklenebilir Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde 09:47 Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde Korkunç olay! Ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu 09:41 Korkunç olay! Ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu
Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar taraftarı sinirlendirdi 09:29 Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar taraftarı sinirlendirdi Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış 09:06 Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış

Son Dakika Haberleri
10:39 Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor
10:28 Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı
10:19 AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi
10:16 Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü
10:08 Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı
10:02 Serhat Akın'dan hakem Ali Şansalan'a ağır yorum: Bu hakem art niyetli değilse ben bir şey bilmiyorum
09:57 Meteoroloji uyardı! Özellikle Karadeniz bölgesine "Şiddetli yıldırım" uyarısı yaptı
09:55 Kripto dünyasının en çok takip edilen isminden Mezkez Bankası'na öneri: Rezerve 5 milyar dolarlık Bitcoin eklenebilir
09:46 Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde
09:46 Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi         
10:19
Vatandaş çığlık seslerine koştu! Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı Vatandaş çığlık seslerine koştu! Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı         
10:12
Serhat Akın'dan hakem Ali Şansalan'a ağır yorum: Bu hakem art niyetli değilse ben bir şey bilmiyorum Serhat Akın'dan hakem Ali Şansalan'a ağır yorum: Bu hakem art niyetli değilse ben bir şey bilmiyorum         
10:03
Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Şarkılarıyla uyuşturucuya özendirme suçundan ifadesi alındı Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Şarkılarıyla uyuşturucuya özendirme suçundan ifadesi alındı         
09:50
Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler         
09:46
Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez         
09:40
Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak         
09:26
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş         
23:32
Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti         
20:22
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi         
17:23
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı         
16:23
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 10:46:32. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziemir'de 5 günlük Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement