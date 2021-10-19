Gaziemir Kaymakamı Üçer, Muhtarlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Üçer, muhtarların devletle vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Kahvaltıya Gaziemir Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Gaziemir Emniyet Müdürü Mustafa Tayfun Ay, Türk Kızılay Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel ve Gaziemir'de bulunan 16 mahalle muhtarı katıldı. Kahvaltıya ev sahipliği yapan Acr Acarlar Gaziemir işletmecisi Dinçer Acar'da muhtarlara ve kaymakam Üçer'e muhtarlar gününe özel hediye takdim etti.

Gaziemir Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, "19 Ekim ülkemizde çeşitli etkinliklerle muhtarlar günü olarak kutlanıyor. Muhtarlık kurumu bize Osmanlı'dan kalan bir kurum. Tabi değişen şartlara göre muhtarların görevleri de dönüşüm sağladı. Özellikle bu dijital ortamın yaygınlaşmasından önce muhtarların fonksiyonları daha fazlaydı. Herkesin muhtarlığa yolu düşerdi. Dijital hizmetlerin gelişmesi ile birçok insan belgeleri e-Devlet üzerinden alabiliyor. Muhtarlıkların fonksiyonları değişti. Muhtarlar vatandaş ile devlet arasında bir köprü vazifesi görüyor. Mahallesinin sorunlarını ilgili kurumlara bildirmek, güvenlik ve asayişle ilgili sıkıntıları emniyet mercilerine bildirmek gibi fonksiyonları var. Biz de Gaziemir'imizde muhtarlarımızla sosyal yardımlaşma konularında bir arada oluyoruz. Mahallelerimizde yaşayan dezavatanlajlı vatandaşların ihtiyaçları konusunda birlikte çalışıyoruz. Bizim tespit edemedeğimiz vatandaşları bize iletiyorlar. İlçemizde 16 mahallemiz var. Bu vesileyle muhtarlarımızın gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Yeşil Mahalle Muhtarı Gülümser Alçin, "Bu organizasyonu düzenlediği için sayın kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyoruz" dedi.