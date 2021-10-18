Son Dakika | Gaziosmanpaşa'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Gaziosmanpaşa'da iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziosmanpaşa'da iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Meriç Sokak'taki 2 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle tüm binayı duman kapladı. Sokağa da yayılan duman nedeniyle vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerinin tahliyesinin ardından yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle çatı katındaki dairede hasar oluştu.

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