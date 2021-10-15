Gaziosmanpaşa'daki Çifte Minare Camii ibadete açıldı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da yapımı tamamlanan Çifte Minare Camii AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla düzenlenen törenle ibadete açıldı. Kurtulmuş, "'O camiyi yıktılar, yerine AVM, rezidans yapacaklar' diye kara propaganda yaptılar. AVM yapılmadı. Burada gayet güzel bir cami yapılarak alan abad edilmiş oldu. Hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. Afganistan'daki saldırıyı da lanetle kınadığımızı bu kara olayın arkasındaki faillerin büyük bir insanlık suçu işlediklerini Gaziosmanpaşa'dan bütün dünyaya ilan etmek istiyorum" dedi.

Cuma namazı öncesinde yapılan açılışa AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa İlçe Müftüsü Osman Şen, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreni Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Açılış töreninin ardından cuma namazına geçildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbe irad edip ardından cuma namazını kıldırdı.

KURTULMUŞ: AVM YAPILMADI, CAMİ YAPILDI

Açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ilçe halkının çok güzel bir camiye kavuştuğunu söyledi. Kurtulmuş, "Gaziosmanpaşa Çifte Minare Camii'sinin önce bu yöredeki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza genel olarak Gaziosmanpaşa ve İstanbul'a hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah içi de dışı kadar güzeldir, oldukça güzel bir camiye Gaziosmanpaşa halkı kavuşmuş oluyor. Bu caminin yerindeki eski cami yıkıldığında bazı çevrelerin ses çıkardıklarını duyduk. 'O camiyi yıktılar, yerine AVM, rezidans yapacaklar' diye kara propaganda yaptıklarına şahit oldunuz. Cevabı burasıdır, AVM yapılmadı. Burada bağışçılarının bağışları istikametinde gayet güzel bir camii yapılarak alan abad edilmiş oldu. Hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. Gaziosmanpaşa için inşallah cemaati bol bir camimiz olsun" diye konuştu.

AFGANİSTAN'DA CAMİYE YAPILAN BOMBALI SALDIRIYI KINADI

Afganistan'daki saldırıyı lanetle kınadıklarını belirten Kurtulmuş, "Böyle bir cami açılışında büyük bir hüzün duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnsanların cem etmesi gereken camilere maalesef bazı kara fikirli kişilerin saldırdığını görüyoruz. Bugün Afganistan'da cuma namazı saatinde hazırlık içinde olan müminleri hedef alan bir camiye saldırı yapılmış, maalesef çok sayıda kardeşimiz hayatını yitirmiştir. Kim hangi niyetle olursa olsun, herhangi bir şekilde camiye saldıran bizzat Müslümanlığa, tevhide saldırmış demektir. Ben Afganistan'daki saldırıyı, lanetle kınadığımızı bu kara olayın arkasındaki faillerin büyük bir insanlık suçu işlediklerini Gaziosmanpaşa'dan bütün dünyaya ilan etmek istiyorum. Afganistan halkına baş sağlığı diliyoruz, Allah Müslümanları birlikten, dirlikten, bir arada bulunmaktan asla ayırt etmesin" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. ERBAŞ: EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise "Bugün merasimlerin en güzelinde, hayırlısında bir aradayız. Çünkü Allah Resulü efendimiz buyuruyor ki mekanların en güzeli, en hayırlısı camilerdir. Camimiz o kadar güzel bir yerde yapılmış ki hemen yanında iş yerleri, vatandaşların oturduğu evleri, cemaatinin bol olmaması için hiçbir sebep yok. İçinde çocuk seslerinin çınlamaması, gençlik çalışmalarının yapılmaması için hiçbir sebep yok. Sizleri namazdan önce veya sonra derse bekliyoruz. Bu derslere cami dersleri diyoruz. Çocuklar, gençler ve vatandaşlarımız için ayrı programlarımız var. Rabbim hayırlı, mübarek eylesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

466 VATANDAŞ AYNI ANDA İBADET EDEBİLİYOR

Depreme dayanıksız durumda olan cami, yeniden inşa edildi. Caminin 14.53 metre kubbe yüksekliği İstanbul'un fethine, 24.53 metre minare yüksekliği de fethin 1000'inci yılına atfen tasarlandı. Kubbeye ait alem yüksekliği ise Hz. Muhammed (SAV) doğumuna atfen 15.71 metre olarak inşa edildi.

Cami avlusuna 210 metrekare peyzaj alanı oluşturuldu. Açık alanlarıyla birlikte 466 vatandaşın aynı anda ibadet edebileceği camide, 86 kişilik konferans salonu, 48 metrekare derslik ve eğitim alanı ile 40 metrekare kütüphane yer alıyor.