Gaziosmapaşa'da iki katlı binanın çatı katında yangın - Son Dakika

GAZİOSMAPAŞA'da iki katlı binada yangın çıktı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonunda kontrol altına alındı.

Gaziosmapaşa Merkez Mahallesi Meriç Sokak'ta saat 14.30 sıralarında 2 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kısa sürede tüm katı sarması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katında çıkan yangının yan binaya sıçrama tehlikesine karşı merdiven aracıyla müdahale etti. Ölen yada yaralanın olmadığı yangın ekiplerin yarım saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Dumanların sokağı kaplaması üzerine mahalle sakinlerinin sokağa döküldüğü görüldü. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.

"HEM ARKA TARAFTAN HEM ÖN TARAFTAN YANGINA MÜDAHALE ETTİLER"

Mahalle sakini Kazım Vatansever, "Burası ikametgah, bitişik nizam olduğu için yan binaya sıçradı. Yan binadakilerin haberi yoktu. Orada oturan bina sakinlerine ve itfaiyeye haber verdik. Hem arka taraftan hem ön taraftan yangına müdahale ettiler. Şu an için sıkıntılı bir şey gözükmüyor" dedi.