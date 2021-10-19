Üye Girişi
GAZİOSMAPAŞA'DA, İKİ KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN - Son Dakika

GAZİOSMAPAŞA'DA, İKİ KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN

19.10.2021 00:00

Gaziosmapaşa'da iki katlı binada yangın çıktı.

Gaziosmapaşa'da iki katlı binada yangın çıktı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonunda kontrol altına alındı.

Gaziosmapaşa Merkez Mahallesi Meriç Sokak'ta saat 14.30 sıralarında 2 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kısa sürede tüm katı sarması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katında çıkan yangının yan binaya sıçrama tehlikesine karşı merdiven aracıyla müdahale etti. Ölen yada yaralanın olmadığı yangın ekiplerin yarım saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Dumanların sokağı kaplaması üzerine mahalle sakinlerinin sokağa döküldüğü görüldü. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.

HEM ARKA TARAFTAN HEM ÖN TARAFTAN YANGINA MÜDAHALE ETTİLER

Mahalle sakini Kazım Vatansever, Burası ikametgah, bitişik nizam olduğu için yan binaya sıçradı. Yan binadakilerin haberi yoktu. Orada oturan bina sakinlerine ve itfaiyeye haber verdik. Hem arka taraftan hem ön taraftan yangına müdahale ettiler. Şu an için sıkıntılı bir şey gözükmüyor dedi.

GAZİOSMAPAŞA'DA, İKİ KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN
GAZİOSMAPAŞA'DA, İKİ KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN
GAZİOSMAPAŞA'DA, İKİ KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN
GAZİOSMAPAŞA'DA, İKİ KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN

İtfaiye, Yangın, Meriç, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİOSMAPAŞA'DA, İKİ KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP'li eski vekil Yarkadaş'ın 23:26 CHP'li eski vekil Yarkadaş'ın "Bakan Çavuşoğlu'nun kızının lüks düğünü" dediği görüntüler CHP'li ismin çıktı Temsilcimiz Armut, 2021 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi 22:31 Temsilcimiz Armut, 2021 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 sorununun çözümü için istişareler yürütülüyor 22:03 ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 sorununun çözümü için istişareler yürütülüyor
Alanyaspor-Kayserispor maçında goller yağmur oldu yağdı! Ağlar tam 9 kez sarsıldı 21:57 Alanyaspor-Kayserispor maçında goller yağmur oldu yağdı! Ağlar tam 9 kez sarsıldı Son Dakika: Türkiye'de 18 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 29 bin 240 yeni vaka tespit edildi 20:42 Son Dakika: Türkiye'de 18 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 29 bin 240 yeni vaka tespit edildi Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı 20:22 Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı
Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti 19:13 Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı 17:29 Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı

Son Dakika Haberleri
18:39 Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ın cenazesi hayatını adadığı Baykar tesislerine getirildi
18:33 Dünyanın en zengin takımı oldular ama bir işe yaramadı! Newcastle'a komik transfer bütçesi
18:04 Nusret, eski çalışanlarının açtığı davayı kazanamadı! 2 milyon liradan fazla tazminat ödemeye mahkum bırakıldı
18:03 Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu
17:57 Son Dakika: TFF'den, başta Fenerbahçe ve hakemleri eleştiren kulüplere uyarı geldi: Dikkatli olun
17:37 "Bataklık" operasyonunda yargılanan "Türk Escobar" Nejat Daş savunmasını yaptı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı
17:30 Ali Güneş itiraf etti: Aziz Yıldırım bana dedi ki, 'F.Bahçeli futbolcu en güzel bayanlarla görüşür'
17:29 Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı
16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
Duayen gazeteci Sami Kohen, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu Duayen gazeteci Sami Kohen, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu         
23:59
10 ülkenin Osman Kavala çağrısına Bakan Soylu'dan sert tepki: Kabul edilemez 10 ülkenin Osman Kavala çağrısına Bakan Soylu'dan sert tepki: Kabul edilemez         
22:50
Mustafa Keser-Bülent Ersoy kavgası büyüyor! 1 liralık davaya yanıt geldi: Kendine biçtiği değer Mustafa Keser-Bülent Ersoy kavgası büyüyor! 1 liralık davaya yanıt geldi: Kendine biçtiği değer         
22:22
Sedat Peker'in videolarında bahsettiği darp ve tehditten gözaltına alınan Halil Falyalı, tutuklu yargılanacak Sedat Peker'in videolarında bahsettiği darp ve tehditten gözaltına alınan Halil Falyalı, tutuklu yargılanacak         
22:03
Hatay açıklarında görünen köpek balığı heyecanlandırdı Hatay açıklarında görünen köpek balığı heyecanlandırdı         
21:35
DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı         
20:35
Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi         
20:15
500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi 500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi         
18:11
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı         
15:31
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon         
14:24
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 00:07:20. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİOSMAPAŞA'DA, İKİ KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement