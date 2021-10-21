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GAZİPAŞA'DA ÇEKİRDEKSİZ NAR VE TROPİKAL MEYVE FESTİVALİ - Son Dakika

GAZİPAŞA'DA ÇEKİRDEKSİZ NAR VE TROPİKAL MEYVE FESTİVALİ

21.10.2021 16:41
GAZİPAŞA'DA ÇEKİRDEKSİZ NAR VE TROPİKAL MEYVE FESTİVALİ

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen, Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali başladı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen, Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali başladı.

Gazipaşa Kaymakamlığı ve Gazipaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilçeye adının verilişinin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan bando takımı eşliğindeki kortej geçişiyle başlayan etkinliklere Kaymakam Orhan Altun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ali Doğan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

TROPİKAL BAHÇE KURULACAK

Atatürk Parkı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra festivalin açılış kurdelesi kesildi. Kaymakam Orhan Altun, festivale katılmanın mutluluğunu, ilçeye adının verilişinin yıldönümünü kutlamanın da gururunu yaşadığını söyledi. Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, festivalin ilçeyle özdeşleşen çekirdeksiz nar ile ilçede yetişen tropikal meyvelerin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurguladı. Gazipaşa'da yetişen çekirdeksiz narın mızı sizlerle buluşturuyoruz. Yılmaz, "Çekirdeksiz narın yanı sıra muz, avokado, ejder meyvesi, mango, passiflora, longon, papaya gibi yaklaşık 20 çeşit tropikal meyveyi festival aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bizlerde belediye bünyesinde tropikal bahçe kuruyoruz" dedi.

'BEREKETLİ TOPRAKLAR'

Festivalde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise şunları söyledi:

"Bu meyvelerin bir çoğu ülkemizde tanınmıyor. Çekirdeksiz narımız zaten dünyaca meşhur. Bu bölge çok bereketli, verimli bir bölge. Yeterince tanıtımı yok. Tropikal meyvelerde olduğu gibi turizmde de böyle. Doğal güzellikler dünyaya tanıtılmalı. Pandemi de bir kez daha gördük ki tarım bu ülke için ve dünya için çok önemli. Tarımımız hak ettiği yerde değil. Bu bereketli topraklarda daha fazlasını üretip, satabiliriz. Ülkemiz adına değer oluşturabiliriz."

FESTİVAL 2 GÜN SÜRECEK

Konuşmaların ardından festivali katılanlar nar ile tropikal ürünlerin bulunduğu stantları gezdi. Gazipaşa'ya özgü çekirdeksiz nar ve tropikal meyvelerin tadına bakıldı. İki gün sürecek festival kapsamında en iri nar yetiştiriciliği, en iyi nar, nardan piramit, en çok nar suyu sıkımı, nar tanesi düşürmeden yeme yarışması yapılacak

Gazipaşa, Hisarcık, Antalya, Nar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİPAŞA'DA ÇEKİRDEKSİZ NAR VE TROPİKAL MEYVE FESTİVALİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİPAŞA'DA ÇEKİRDEKSİZ NAR VE TROPİKAL MEYVE FESTİVALİ - Son Dakika
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