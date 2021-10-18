Gazişehir'in avrupa kupasındaki rakipleri belli oldu - Son Dakika

Geçen sezon EuroLeague 3 Avrupa şampiyonasında final oyanayan ve Avrupa ikinci olan Gazişehir Gaziantep, bu yıl Euro League 2'ye alındı.

Euro League 2 A Grubunda mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Almanya Hannover, Avusturya RBB Filinkstones Graz, Fransa Heyenes Handi Basket ve line Fransa takımı Handi Sud Basket Marseille ile birlikte gruptan çıkmak için mücadele edecek.

10-13 Mart 2022 tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde oynanacak olan Avrupa Şampiyonası Grup maçlarından 1. Olarak çıkmak istediklerini belirten Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Muharrem Karakafa, "Uluslararası Basketbol Federasyonu IWBF Avrupu kupalarında mücadele edecek olan takımları açıkladı. Gazişehir daha önce ilk kez çıkttığı Avrupa arenasında Euro League 3'de final oynadığı için bu sefer kupa 2 olan Euro League 2'ye davet edildi. A Grubunda oynanacak olan maçlarda oldukça ciddi rakiplerimiz var. Bizde iyi takımız. Gruptan 1. Olarak çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Grubu lider bitirip, final gruplarına kalmak istiyoruz. Bunu başaracağız. Ülkemizi ve Gaziantep'i en iyi şekilde temsilm edeceğiz" şeklinde konuştu.