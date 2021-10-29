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Gazprom ve Moldova doğal gaz sevkiyatı konusunda anlaştı - Son Dakika

Gazprom ve Moldova doğal gaz sevkiyatı konusunda anlaştı

29.10.2021 21:21
Gazprom ve Moldova doğal gaz sevkiyatı konusunda anlaştı

Rus enerji şirketi Gazprom, Moldova'ya Rus doğal gazı sevkiyatına yönelik anlaşmanın beş yıl uzatılması konusuna anlaşma sağlandığını duyurdu.

Rus enerji şirketi Gazprom, Moldova'ya Rus doğal gazı sevkiyatına yönelik anlaşmanın beş yıl uzatılması konusuna anlaşma sağlandığını duyurdu.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller'ın, Moldova Başbakan Yardımcısı Andrey Spınu ve Moldovagaz Başkanı Vadim Çeban ile bugün gerçekleştirdiği müzakerelerin başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Varılan anlaşma neticesinde anlaşma imzalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Gazprom ve Moldovagaz, 1 Kasım 2021'den itibaren Moldovalı tüketicilere Rus gazı tedarik sözleşmesini karşılıklı olarak fayda sağlayan koşullarda beş yıllığına uzattı." bilgisi paylaşıldı.

Spınu ise Facebook üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, anlaşmanın Moldova tarafından sunulan fiyat formülü üzerinden sağlandığını söyledi.

Moldova, Gazprom ile 30 Eylül'de sona eren doğal gaz sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varılamaması üzerine 22 Ekim'de gaz açığı nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti.

Gazprom, 2020'de Moldova'ya bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,5 artışla 3 milyar metreküp doğal gaz sevk etmişti.

Doğalgaz, Gazprom, Moldova, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazprom ve Moldova doğal gaz sevkiyatı konusunda anlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazprom ve Moldova doğal gaz sevkiyatı konusunda anlaştı - Son Dakika
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