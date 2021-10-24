Gazze'de 13 nüfuslu aile elma şekeri satarak geçinmeye çalışıyor - Son Dakika

İsrail ablukası altındaki Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'da yaşayan Filistinli anne Hannan Hamad, 13 kişilik ailesinin geçimini, çocuklarıyla hazırladığı elma şekerlerini satarak sağlıyor.

Filistinli Hamad ailesinin 5'i engelli 11 çocuğu bulunuyor. Gazze'deki kötü ekonomik koşullar nedeniyle baba işsiz. Ailenin geçimini sağlamak ise 50 yaşındaki anne Hannan Hamad'a kalmış.

Filistinli kadın 5 yıl önce çocuklarıyla "amber" olarak bilinen elma şekeri işine başlamış.

AA muhabirine konuşan Hamad, kızlarından birinin kendisine elma şekerlerinin hazırlanması için yardım ettiğini, oğullarının da hazırlanan ürünleri satmak için sokak sokak dolaştığını söyledi.

Hamad, "Amber şeker satışından elde ettiğimizin dışında bir gelirimiz yok. Amber özellikle çocukları cezbediyor, çünkü lezzetli bir tadı ve güzel bir şekli var. Birçoğu satın almak için evlerinin önünden geçmemizi bekliyor." dedi.

Elma şekeri hazırlama sürecinin, pazardan elma almak, sonra onları iyice yıkamak ve kurumasını beklemekle başladığını aktaran Hamad, "Bundan sonra ocakta elmaların bulandığı şerbeti şeker ve kırmızı boya kullanarak hazırlamaya başlıyorum ve ardından her elma için tahta çubukları hazırlıyorum." diye konuştu.

Satış sırasında bazı sıkıntılar yaşadıklarına dikkati çeken Hamad, bunlardan en önemlisinin, engelli oğlunun, sokaklarda bazı çocuklar tarafından zorbalığa maruz kalması olduğunu söyledi.

Hamad, sağ gözünde görme engeli olan oğlunun diğer çocukların alaylarına dayanamadığı için sokağa çıkmak ve çalışmak istemediğini, ancak yaşam koşulları nedeniyle oğlunun isteğini yerine getiremediğini ifade etti.

Günde en fazla 10 dolar kazanarak hayata tutunmaya çalışıyorlar

En iyi ihtimalle günde 10 dolar kazandıklarını belirten Hamad, bu miktarın ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini, ancak ilaç, ekmek ve yiyecek gibi bazı temel ihtiyaçları karşıladığını belirtti.

İsrail'in yaklaşık 15 yıldır abluka altında tuttuğu, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde halk, ciddi anlamda geçim sıkıntısı çekiyor.

Gazze Sanayi ve Ticaret Odasının açıklamalarına göre, yeni tip koronavirüs salgını da Gazze Şeridi'nde yaklaşık 50 bin kişiyi işinden etti.