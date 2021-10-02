Gazze'de İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutuklulara destek için konferans düzenlendi - Son Dakika

Abluka altındaki Gazze'de İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma için Filistinli siyasilerin ve sendikaların katılımıyla konferans düzenlendi.

Meslek Sendikaları Birliği, Gazze'de "Özgürlük yolunda sendikacılar... Esirlerimiz sizi unutmayacak" başlıklı bir konferans düzenledi.

İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla düzenlenen konferansa siyasiler ve sendikalar da katıldı. Konferansta konuşan Meslek Sendikaları Birliği Başkanı Suheyl el-Hindi, bu etkinlik aracılığıyla Filistinli tutukluların mücadelesine destek vermek ve vefa borçlarını yerine getirmek istediklerini söyledi.

Filistinli tutukluların cezaevlerinde büyük sıkıntılar çektiğine ve İsrail güçlerinin ihlallerine uğradıklarına işaret eden Hindi, İsra el-Ceabis başta olmak üzere özel bakım ve tıbbi yardıma muhtaç olan Filistinli tutukluların ihmal edildiğini vurguladı.

Hindi, Filistin direnişinin, yakın bir zamanda yeni bir esir takası anlaşmasına varmasını ümit ettiğini dile getirerek, "Direniş, esirlerimizi unutmadı ve hiçbir zaman unutmayacak." dedi.

Hindi ayrıca Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin son bulması ve İsrail karşısında birlik olunması gerektiğini kaydetti.

Konferansa video konferans yöntemiyle katılan Gazze Hamas Siyasi Büro Üyesi ve esirler dosyası sorumlusu Zahir Cebbarin de esirler meselesinin, Filistin için en öncelikli meselelerden biri olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçan 6 tutuklunun, işgale sırt çevirerek kendilerini özgürleştirdiğini ve bu eylemle tarihe adlarını yazdırdıklarını ifade eden Cebbarin, "Filistinli mahkumların serbest bırakılması için hiçbir çabadan kaçınmayacağız." diye konuştu.

Filistin Mühendisler Sendikası Başkanı Nadiye Habeş de uluslararası insan hakları örgütlerine, Filistinli tutukluların serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

Habeş ayrıca başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması, özgürlük ve işgalle mücadele için Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin son bulması çağrısı yaptı.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.