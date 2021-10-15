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Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için gösteri yapıldı - Son Dakika

Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için gösteri yapıldı

15.10.2021 16:54
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için gösteri yapıldı

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma için Gazze Şeridi'nde yürüyüş düzenlendi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma için Gazze Şeridi'nde yürüyüş düzenlendi.

Hamas Hareketi'nin çağrısıyla Gazze'nin kuzey kesimindeki çeşitli camilerde cuma namazını kılan yüzlerce kişi namaz sonrası bir arada toplanarak gösteri düzenledi.

İsrail ile Hamas arasında 2011'deki esir takası anlaşmasının 10. yılı münasebetiyle de düzenlenen eylemde İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek verildi.

Hamas yetkililerinin de katıldığı yürüyüşte, üzerinde Filistinli tutukluların isimlerinin yazılı olduğu balonlar taşındı.

İsrail makamlarının Filistinli tutuklara kötü muamelesi protesto edilerek, uluslararası toplumdan konuya müdahale etmesi istendi.

Eylemde konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, "Filistin direnişi, işgalcilerin, ne şekilde olursa olsun kutsallarımıza ve esirlerimize zarar vermesine müsaade etmeyecek." dedi.

İsrail'in, Filistin direnişinin bu mesajını anlaması ve tutuklulara yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini belirten Hindi, İsrail hapishanelerindeki Filistinli liderlerin ve tutukluların daha önce olduğu gibi yine özgürlüğüne kavuşacağını söyledi.

İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad Hareketi mensubu 250 tutuklu, kendilerine uygulanan cezai işlemlerin sürmesine tepki olarak, 13 Ekim'de süresiz açlık grevine başladıklarını duyurmuştu.

Filistinli İslami Cihad Hareketi mensubu 6 tutuklunun, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmasının ardından İsrail hapishanelerinde son dönemde tutuklulara yönelik ihlaller artmış, cezaevlerinde gerginlikler yaşanmaya başlamıştı.

Firari tutukluların daha sonra İsrail güçleri tarafından yakalanmasına rağmen ihlaller devam ediyor.

Hamas'ın, Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı. Ancak İsrail, 2014'te serbest bırakılan Filistinlilerden onlarcasını yeniden tutuklamıştı.

Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için gösteri yapıldı
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için gösteri yapıldı
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için gösteri yapıldı
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için gösteri yapıldı
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için gösteri yapıldı

Protesto, İsrail, Namaz, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için gösteri yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için gösteri yapıldı - Son Dakika
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