Gazzeliler Filistinli tutukluların durumuna dikkat çekmek için Kızılhaç önünde cuma namazı kıldı - Son Dakika

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Gazze'de onlarca kişi İsrail hapishanelerinde açlık grevinde olan Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla cuma namazını Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde eda etti.

İslami Cihad Hareketinin çağrısıyla onlarca Filistinli cuma namazını kılmak için Uluslararası Kızılhaç Komitesinin Gazze'deki binası önünde toplandı.

Burada cuma hutbesini İslami Cihad Hareketinin Sözcüsü Davud Şihab okudu.

Şihab, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluları selamladığını belirterek, "Tutukluların serbest bırakılması için Filistin direnişi tüm seçenekleri ve araçları kullanmaya ve işgalci İsrail ile yüzleşmeye hazır." ifadelerini kullandı.

Cuma namazının ardından AA muhabirine konuşan Şihab, İslami Cihad'ın açlık grevindeki Filistinli tutuklular konusunda iki gündür tüm taraflarla görüştüğünü söyledi.

Görüşmelerde ara buluculuk yapanların açlık grevi uzarsa mahkumların hayatının tehlikeye gireceğini vurguladığını aktaran Şihab, böyle bir duruma müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

Şihab, İslami Cihad ve Hamas yöneticilerinin dün bir araya gelerek İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumunu istişare ettiğini belirterek, "İki Hareket İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumları desteklemek için atılacak tüm adımlar konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad Hareketi mensubu 250 tutuklu, kendilerine uygulanan cezai işlemlerin sürmesine tepki olarak, 13 Ekim'de süresiz açlık grevine başladıklarını duyurmuştu.

Gilboa Hapishanesi'nden firar eden İslami Cihad mensupları ayrı hücrelere konulmuş ve haklarında cezai işlemler uygulanmıştı.

Firari tutukluların hepsi yakalanmıştı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

?Hapisten kaçan Fetih Hareketinin silahlı kanadı El- Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince yakalanmıştı.

Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül'de İsrail güçlerince yakalanmasıyla firari tutuklu kalmamıştı.