Ekipler, zanlıların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

İş yerinde inceleme yapan polis, teknik ve fiziki takibin ardından olayı 3 şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmanyılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde şömine satan bir dükkanın kurşunlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde iş yerini kurşunlayan 3 zanlının yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Son Dakika › Güncel › Gebze'de iş yerini kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

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