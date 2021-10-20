Gebze'de iş yerini kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerini kurşunlayan 3 zanlının yakalanması için çalışma yürütülüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmanyılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde şömine satan bir dükkanın kurşunlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
İş yerinde inceleme yapan polis, teknik ve fiziki takibin ardından olayı 3 şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Ekipler, zanlıların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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