Gebze'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde Fehmi S. idaresindeki 41 P 2842 plakalı servis minibüsü, Mertcan C'nin kullandığı 34 PK 9767 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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