Gebze'de yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı (3) - Son Dakika

'İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) A.Ş. tarafından kazayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.40'da Gebze gar sahası içerisinde yedek bekleyen boş vagonların manevrası esnasında eğimi neticesinde vagonlar hareket ederek yoldan çıkmıştır. Emniyet sistemi devreye girerek bölgedeki tüm trenler tamamen durdurulmuştur. Herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.?Kaan ULU/ANKARA,