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"Gebze metrosu daha az emisyon daha az trafik demek'' - Son Dakika

"Gebze metrosu daha az emisyon daha az trafik demek''

12.10.2021 16:23

"Gebze bölgemize her anlamda çok önemli hizmetler ortaya koyuyoruz" diyen Başkan Büyükakın, Gebze bölgesinde kanaat önderleri başta olmak üzere esnaf ve iş insanlarıyla bir araya gelmeye sürdürüyor.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze bölgesinde kanaat önderleri başta olmak üzere esnaf ve iş insanlarıyla bir araya gelmeye sürdürüyor. Belli aralıklarla gerçekleştirdiği toplantılarda Gebze başta olmak üzere bölgedeki hizmet ve projelere değinen Başkan Büyükakın, "Gebze bölgemizde her anlamda çok önemli hizmetler ortaya koyuyoruz. Bu dönem Gebze Metro projemiz tek kalemde yapılmış en büyük yatırımdır. 5 Milyar TL'lik bu yatırım tamamlandığında, Gebze'mizin ulaşımında bir devrim yaşanacak. Bu trafikten çekilecek araç demek, bu daha az emisyon demek, bu daha az trafik demek. Gebze bölgemize yatırımlarımız artarak devam edecek" ifadelerini sarf etti.

"İSTİŞARE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Alaettin Kurt Stadyumunun yenilenmesinden çevre düzenlemesine, Metin Oktay stadının yeni haliyle hizmete başlamasına kadar gençlik ve spor alanında çok önemli projelere imza attıklarını belirten Başkan Büyükakın, "Son olarak GEBZESEM'in hizmete girmesiyle çok önemli bir projemizi de tamamladık. Çocuklarımız ve gençlerimiz için proje üretirken, diğer bir taraftan da gerek iş dünyamızın gerekse esnaflarımızın talep ve önerilerine kulak veriyoruz. Kanaat önderlerimizle de buluşarak gerek ülke gerekse kentle alakalı görüş alışverişinde bulunuyoruz. İşte bugün de olduğu gibi ve belli aralıklarla kadim geleneğimiz olan istişare kültürünü yaşatmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"YATIRIM BAŞTA OLMAK ÜZERE HER KONUYA ÖZEL İLGİ GÖSTERİYORUZ"

Bir kez daha Türkiye'nin önünün açık olduğunu, dünyadaki her türlü olumsuz gelişmeye rağmen artık ülkenin yükselişe geçtiğini dile getiren Başkan Büyükakın, "Medeniyetimizin bize yüklediği büyük sorumluluğun da farkındayız. Bu sebeple büyük ve güçlü Türkiye ideali noktasında bizde burada gereken her türlü adımı atıyoruz. Bakınız iş dünyamızın ve esnaflarımızın hep yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. Üreten bir ülke ve bir kent olarak bunun çok büyük bir sorumluluk olduğunu çok iyi biliyoruz. Yatırım başta olmak üzere istihdam politikalarına destek vermek, nitelikli insan kaynağına dönük adımlar atmak, üretimi ve girişimciliği desteklemek gibi her konuya Büyükşehir Belediyesi olarak özel ilgi gösteriyoruz" diye konuştu.

"DAHA KONFORLU TOPLU TAŞIMA İÇİN"

"Gebze bölgemizde gerçekleştireceğimiz çalışmalarımız için arkadaşlarımız her zamanki gibi çok titizlikle çalışıyor" diyerek kanaat önderlerine, esnaflara ve iş insanlarına Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, "Şehrimizin on iki ilçesinde hayata geçirdiğimiz projelerle vatandaşlarımızın beklentilerine cevap veriyoruz. Altyapı ve üst yapıda önemli adımlar atıyoruz. Ulaşım konusunda yeni aldığımız otobüsler adım adım şehrimize geliyor. Bunu da toplu taşımada çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Kaliteli ve daha konforlu toplu taşıma için gereken her türlü adımı atmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelikler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Togo Cumhuriyeti, Yatırım, Esnaf, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Gebze metrosu daha az emisyon daha az trafik demek'' - Son Dakika


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