Gece çöken köprü sabaha kadar onarılarak yeniden ulaşım sağlandı - Son Dakika

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde ana caddede köprü çöktü. Şenoba'nın Aydoğan Aydın Kışlası mevkiinde ana caddede akşam saat 23.00 saatlerinde çöken ve şans eseri o esnada üzerinde araç veya yaya bulunmayan köprüde can kaybı yaşanmadı.

Köprünün çökmesinin üzerine haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler araçların geçişini durdurup belediyeye ait iş makineleriyle çöken köprünün yıkım ve onarımına başlandı. Sabah saat 06.00'ya kadar çalışan ekiplerin başında Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat bizzat durdu. Sabah saat 06.00 sularında yolun ulaşıma açılmasıyla Belediye Başkanı Alihan Babat olay yerinden ayrıldı. AK Partili Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, "Akşam saat 23.00 sularında beldemizde köprü çökmesi meydana geldi. Çökmenin yaşanmasıyla ekiplerimiz ve jandarma ile birlikte olay yerine gittik iş makinelerimizi getirdik önce yıkım işlemine başladık, yıkım işlemi bittikten sonra tekrar yapımına başladık, çalışmaları bizzat kendim sabaha kadar takip ettim. Belediye personellerimiz ve iş makinelerimizle sabaha kadar yaptığımız çalışmayla yolu saat 06.00 sularında ulaşıma açtık. Belediye personel ve jandarma ekiplerimize özverili gece mesailerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

(Ayhan Babat-İHA)