Üye Girişi
Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi - Son Dakika

Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi

25.10.2021 08:42

Sivas'ta gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi.

Sivas'ta gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi.

Sivas'ta Kepenek caddesinde gece yarısı, caddenin hemen altından geçen içme suyu ana borularından biri patladı. Patlayan borudan çevreye yayılan binlerce metre küp su şehrin altını üstüne getirdi. Kısa sürede sel ve su taşkınlarını andıran görüntüler oluştu, dükkanları su bastı. Patlamanın meydana geldiği bölgede asfalt üzerinde göçükler oluştu. Dükkanları açık olan esnaflar, iş yerlerini baskından korumak için mücadele etti. Olayı haber alan esnaflarda dükkanlarına koştu. Sivas Belediyesi ekipleri, patlamanın ardından oluşan baskıları önlemek için çalışma başlattı. Patlamanın binlik olarak tabir edilen ana hat üzerinde meydana geldiği açıklandı. Çok saıda kişi meraklı gözlerle yaşananları izleyerek cep telefonları ile de kayıt altına almayı ihmal etmedi.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun başlatılan çalışmaları yerinde denetleyerek, "Ana borudaki patlama gece yarısı meydana geldi. Patlamadan kısa bir süre sonra suyu kestik. Hemen ardından tahliye çalışmalarına başladık" dedi.

(Volkan Kaplan/İHA)

Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi
Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi
Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi
Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi

Sivas, Sel, küp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den cevap: Bal gibi olur 08:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den cevap: Bal gibi olur Kritik Kabine toplantısı bugün! Masaya yatırılacak konular 10 büyükelçi ve koronavirüs salgını 08:04 Kritik Kabine toplantısı bugün! Masaya yatırılacak konular 10 büyükelçi ve koronavirüs salgını ABD'de tedarik krizi! Boşalan market raflarını, ürünlerin fotoğrafıyla örtülüyor 07:43 ABD'de tedarik krizi! Boşalan market raflarını, ürünlerin fotoğrafıyla örtülüyor
AK Partili Şamil Tayyar'dan, Vedat Demiröz'ün 07:22 AK Partili Şamil Tayyar'dan, Vedat Demiröz'ün "Her evde 2-3 telefon var" sözlerine tepki Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı 00:19 Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı İBB Başkanı İmamoğlu, 8 maddelik yeni taksi sistemini açıkladı! Taksicilerin maaşları bile belli 20:11 İBB Başkanı İmamoğlu, 8 maddelik yeni taksi sistemini açıkladı! Taksicilerin maaşları bile belli
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak 17:57 Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar 16:24 Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar

Son Dakika Haberleri
08:42 En talihsiz korona hastası! Virüsü tam 335 gün sonra atlattı
08:18 Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor
08:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddialarına AK Parti'den cevap: Bal gibi aday olur
08:03 Kritik Kabine toplantısı bugün! Masaya yatırılacak konular 10 büyükelçi ve koronavirüs salgını
07:56 Dolar'dan yeni bir rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi
07:52 Seda Sayan, hakkındaki aşk iddialarını yalanladığı Ata Çağlayan ile kameralara yakalandı
07:49 Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı
07:42 ABD'de tedarik krizi! Boşalan market raflarını, ürünlerin fotoğrafıyla örtülüyor
07:23 İstifaya çağrılan Başkan Ali Koç, taraftarın tepkisine hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar
07:21 AK Partili Şamil Tayyar'dan, Vedat Demiröz'ün "Her evde 2-3 telefon var" sözlerine tepki
En talihsiz korona hastası! Virüsü tam 335 gün sonra atlattı En talihsiz korona hastası! Virüsü tam 335 gün sonra atlattı         
08:42
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı         
07:50
İstifaya çağrılan Başkan Ali Koç, taraftarın tepkisine hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar İstifaya çağrılan Başkan Ali Koç, taraftarın tepkisine hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar         
07:24
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası         
23:03
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı         
17:36
Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi         
16:03
Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı         
15:36
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu         
11:26
Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti         
11:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 08:47:19. #1.12#
SON DAKİKA: Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement