Gök gürültülü şimşek gecenin sessizliğini bozdu - Son Dakika

Gök gürültülü şimşek gecenin sessizliğini bozdu

Gök gürültülü şimşek gecenin sessizliğini bozdu Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Adıyaman'da geceyi çakan şimşekler aydınlattı.

Gök gürültülü şimşek gecenin sessizliğini bozdu ADIYAMAN - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Adıyaman'da geceyi çakan şimşekler aydınlattı. Gece boyu gök gürültülü çakan şimşekler gecenin sessizliğini bozdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Adıyaman'ın doğu bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Çakan şimşekler yıldırım olup düşerken, gökyüzü aydınlandı. İl genelinde birçok noktaya şimşek düştüğü öğrenilirken şimşekler daha sonra yerini yağmura bıraktı. Adıyaman Belediyesi hoparlörden gün içerisinde vatandaşları su taşkınları ve sel baskınlarına karşı duyarlı olmaları hususunda uyardı. Adıyaman'da başlayan yağmurun üç gün boyunca süreceği tahmin ediliyor.

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