Üye Girişi
Geçimlerini üzümden sağlayan mahallenin yarısını dolandırdı - Son Dakika

Geçimlerini üzümden sağlayan mahallenin yarısını dolandırdı

27.10.2021 12:03

Geçimlerini üzümden sağlayan mahallenin yarısını dolandırdı 5 yıldır iş yaptıkları kişi tarafından bir milyon 300 bin lira dolandırıldılar Dolandırdığı yetmedi, tehdit telefonları etti Mahalle Muhtarı Suat Sünger: "Onu kendi köylümüz gibi gördük bizi 1 milyon 300 bin lira dolandırdı"...

Geçimlerini üzümden sağlayan mahallenin yarısını dolandırdı

5 yıldır iş yaptıkları kişi tarafından bir milyon 300 bin lira dolandırıldılar

Dolandırdığı yetmedi, tehdit telefonları etti

Mahalle Muhtarı Suat Sünger: "Onu kendi köylümüz gibi gördük bizi 1 milyon 300 bin lira dolandırdı"

Dolandırılan üzüm üreticisi: "Gözümüz gibi baktığımız malımızı alıp gitti"

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde kazançlarını üzümden sağlayan mahallenin yarısı, kendi ailesi gibi gördükleri aracı tarafından dolandırıldı. Mahallede 24 kişinin üzümlerini alıp, parasını ödemediği iddia edilen şahıs ardında 1 milyon 300 bin TL'ye yakın borç bırakarak kayıplara karıştı.

Olay, Geyve ilçesine bağlı Sekiharman Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 24 üzüm üreticisi 5 yıldan beri iş yaptıkları aracı tarafından 1 milyon 300 bin lira dolandırıldı. Daha önceki zamanlarda verilen ürünlerin paralarını aldıklarını belirten mahalleli, Ağustos'un ilk haftasından Ekim ayına kadar üzümleri vermelerine rağmen paralarını alamadıklarını dile getirdi. Bu zamana kadar bir sıkıntı yaşanmadığını ancak verdikleri üzümlerin parasını alamadıklarını dile getiren mahalle halkı, durumu yetkililere bildirerek suç duyurusunda bulundu. Umutlarını üzümden gelecek olan paraya bağlayan mahallelinin yarısı, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

260 bin TL'ye yakın alacağım söz konusu

Yaklaşık 260 bin TL'ye yakın alacağının olduğunu söyleyen Davut Uyar, "B.Ö. isimli şahıs aslen Tuncelili ve İstanbul'da oturuyor. Bundan 4-5 yıl önce mahallemize geldi, bir ağabeyimizin vasıtası ile kendisi ile tanıştık ve alışveriş yapmaya başladık. 4 yıldır düzenli bir şekilde çalışıyorduk. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmezdi ağabey-kardeş gibi olmuştuk. Bu sene de yine kiraz zamanından başladı çalışmalarımız sonrasında üzüme geçtik. Üzümde ödemeler yavaş yavaş kesilmeye, azalmaya başladı. Gün geçtikçe ödemeler daha da azaldı. Benim kendimin 260 bin TL'ye yakın alacağım söz konusu" dedi.

Dolandırdığı yetmedi tehdit etti

Kendilerini dolandırdıklarını iddia ettikleri şahsın, olay sonrasında tehdit telefonları da ettirdiğini aktaran Uyar, "Toplamda 24 hane var bu şahsa mal yapan, 24 tane müstahsil. Toplamda 1 milyon 300 bin lira bizim kendi köyümüze borcu var. Bunları ödemiyor şuanda. Vurgunu yaptığı anlaşıldıktan sonra ise bana tehdit mesajları atarak, 'sen müstahsillere malları yaptırmaya devam et, senin bir şekilde paranı da ayarlayacağım ama ben hiçbir şekilde kimseyi satmadım, satmam da' dedi. ve iki gün önce onun yanında gezen bir arkadaşı telefon ederek, benim hakkımda hiçbir şekilde Geyve'den çıkmasın, karşıma çıkmasın diyerek tehdit etti, yani tehdit telefonları gelmeye başladı bana. Yazık, günah bağlarda insanlar çocuklarıyla zorlu şartlarda çalışıyor. Şuan Sekiharman halkı olarak çok zor durumdayız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz. Biz yandık, en azından başkaları yanmasın ve başka bir yerlerde başkaları dolandırılmasın. Bu memlekette elini, kolunu sallayarak rahat rahat gezemesin bizi dolandıran B.Ö. isimli şahıs" diye konuştu.

Onu kendi köylümüz gibi gördük bizi 1 milyon 300 bin lira dolandırdı

Uzun bir süredir çalıştıkları şahsı kendi köylüleri gibi yakın gördüklerini ancak şahsın 24 haneyi 1 milyon 300 bin liraya yakın dolandırdığını ifade eden Sekiharman Mahallesi Muhtarı Suat Sünger, "Şahıs yaklaşık 5 senedir köyümüzde çalışıyor. Bu zamana kadar parasını ödedi. Bu sene sezon başladı vişne ile kirazı aldı milletin parasını ödedi. Siyah üzüm başladı, yarısını ödedi. Beyaz üzüm başladı ve artık ödemeler gelmemeye başladı. Benim köyümden yaklaşık olarak bin ton mal aldı. Yarısından fazlasını ödedi ancak 400-500 ton kadar üzümün parasını ödemedi. Benim köyüm 65 hane, yaklaşık 24 müstahsil bu kişiye mal verdi. Maalesef bunların hiçbirisi para alamadı ve 1 milyon 300 bin lira kadar dolandırıldık. Köylüm mağdur, devletimizden yardım istiyoruz. Dolandırılan 24 kişi ile birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduk. Biz onu kendi köylümüz gibi gördük ama maalesef bizi kandırdı. Telefonuna ulaşamıyoruz, köyümüzden kendisini arayan herkesi engellemiş" şeklinde konuştu.

Gözümüz gibi baktığımız malımızı alıp gitti

Geçim kaynakları olan üzümlerinin parasının ödenmemesi neticesinde borçlarını ödeyemediklerini aktaran Selçuk Sünger, "4 senedir güzel çalışıyordu burada. Bu sene yaptı yapacağını bize. Biz şuanda mağduruz, elimizden yapacak bir şey gelmiyor. Milletin borcu var, borçlarını ödeyemiyor. Biz bu kişiye güvendik, bizi kendine bağladı. Kendisine bunu yakıştıramadık. Şuanda 1 milyon 300 bin liraya yakın köylünün alacağı var. Köylüye yazık. 5-6 aydır gözümüz gibi baktığımız mallarımızı alıp gitti şuan" ifadelerini kullandı.

Bütün gelirimiz üzüm, devletten yardım bekliyoruz

Şahsın kendisine bir türlü ulaşamadıklarını ve devletten yardım istediklerini aktaran isimli çiftçi ise Ahmet Keskin, "Üzüme bakıyoruz, yetiştiriyoruz tam sezon zamanında böyle üzücü bir olay geldi başımıza. Kiraz zamanında çalıştık veriyordu paramızı, son zamanlarda vermedi paramızı ve kaçtı gitti. 1 milyon 300 bin liraya yakın para zarara uğrattı köyümüzü. Telefonlarına da ulaşılmıyor, paraya da ulaşılmıyor, hiçbir yerde yok kendisi. Bütün gelirimiz üzüm bizim, devletten yardım bekliyoruz" dedi.

Geçimlerini üzümden sağlayan mahallenin yarısını dolandırdı
Geçimlerini üzümden sağlayan mahallenin yarısını dolandırdı
Geçimlerini üzümden sağlayan mahallenin yarısını dolandırdı
Geçimlerini üzümden sağlayan mahallenin yarısını dolandırdı
Geçimlerini üzümden sağlayan mahallenin yarısını dolandırdı
Geçimlerini üzümden sağlayan mahallenin yarısını dolandırdı
Geçimlerini üzümden sağlayan mahallenin yarısını dolandırdı
Geçimlerini üzümden sağlayan mahallenin yarısını dolandırdı
Geçimlerini üzümden sağlayan mahallenin yarısını dolandırdı
Geçimlerini üzümden sağlayan mahallenin yarısını dolandırdı
Geçimlerini üzümden sağlayan mahallenin yarısını dolandırdı

Cep Telefonu, Türk Lirası, Sakarya, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Geçimlerini üzümden sağlayan mahallenin yarısını dolandırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak 12:17 Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler 12:06 Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Genç kız, erkek arkadaşı tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü 11:53 Genç kız, erkek arkadaşı tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü
Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti 11:35 Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz 11:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor 10:43 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış 10:31 Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Bolsonaro'nun başı asıl şimdi dertte! Uzun suç listesi parlamentoda onaylandı 10:06 Bolsonaro'nun başı asıl şimdi dertte! Uzun suç listesi parlamentoda onaylandı

Son Dakika Haberleri
12:12 Son dakika! Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden alıcı buluyor
12:08 TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi
12:06 Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler
12:01 Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor!
11:46 Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları
11:32 Son dakika hava durumu! İl il hava tahmin raporları
11:22 Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu
11:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz
11:05 Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar
11:03 "Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı
Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme         
12:29
TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi         
12:08
Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor! Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor!         
12:02
Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları         
11:47
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar         
11:06
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor         
09:49
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı         
09:39
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 12:34:17. #1.12#
SON DAKİKA: Geçimlerini üzümden sağlayan mahallenin yarısını dolandırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement