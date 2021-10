Geleceğin askerleri Ankara'da masaya yatırıldı - Son Dakika

Geleceğin askerleri Ankara'da masaya yatırıldı

Ankara'da "International Future Soldier" etkinliği düzenlendi

ANKARA - Türkiye ve küresel savunma sanayi, askeri kurum ve kuruluşlarının yetkililerini buluşturan "International Future Soldier" etkinliği Ankara'da düzenlendi.

Future Soldier (Geleceğin Askeri) konsept ve teknolojileri alanında ortak sinerji ve iş birliği sağlanması amacıyla 26 ülkeden yetkililerin katıldığı etkinlik Ankara'da bir otelde düzenlendi. Teknolojik seviye ile sektörel kabiliyetlere yönelik çalışmaların konuşulduğu etkinliğe, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve NATO Kara Silahları Koordinatörü Osman Tasman video konferans yöntemi ile katılırken, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, EDOK Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Konferans Düzenleme Komitesi Başkanı Yılmaz Küçükseyhan, SASAD Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Öktem katılım sağladı.

"Güçlüyseniz kimse size saldıramaz"

Takım, bölük veya tugay seviyesinde, robotik sistemlerle takviyeli yapay zeka teknolojilerinden istifade ile etkin bir askeri gurup oluşturmak istediklerini belirten, Konferans Düzenleme Komitesi Başkanı Yılmaz Küçükseyhan, "Bugün dünyanın mücadele etmesi gereken bela terörizmdir. Terörizm her gün can alıyor ve bu tehdide karşı her ülkenin mutlaka hazırlıklı olması gerekmektedir. Amacımız terörizme karşı 'Future Soldier' hazırlıklı hale getirmek. Eğer savaştan kaçınıyorsak caydırıcı bir gücü silahlı kuvvetlerde bulundurmak mecburiyetindeyiz. Terörizm belasının savuşturulması bütün ülkelerin müştereken yardımlaşarak halledebileceği bir beladır. Bizim öngördüğümüz Future Soldiers konusu ülkesini savunacak, caydırıcı bir güç olarak barışı koruyacaktır. Güçlüyseniz kolay kolay kimse size saldıramaz" ifadelerinde bulundu.

"Silahlı Kuvvetlerin otonom bir şekilde muharebe edebileceği çözümler geliştiriyoruz"

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları çerçevesinde otonom ve robotik sistemler geliştirdiklerini belirten HAVELSAN Eğitim Hizmetleri ve ELD Grup Müdürü Oktay Tuncer, "Future Soldier bizim faaliyet alanlarımıza uyan bir konsepte sahip. Burada diğer firma ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelleriyle bir arada tartışıp, geleceğe yönelik çözümler çıkarabileceğimizi umarak bu konferansın çok faydalı bir platform oluşturduğunu belirtmek isterim. Biz yaklaşık 2 senedir güvenlik güçlerimizin gelecekteki muhaberelerde ihtiyaçlarını dikkate alarak 'Dijital Birlikler' konsepti geliştirdik. Bu konsepte uygun çözümler ağı oluşturduk. Bu çerçevede öncelikle gelecekteki muharebelerde 'Muharebe Sahasının Fonksiyonları' kısmını ele aldık. Her seviyede taktik ve stratejik yapay zeka destekli komuta komut platformu oluşturduk. Gelecekteki muharebe ortamında görev alacak personelin ve birliklerin daha otonom bir şekilde muharebe edebileceği çözümler geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.